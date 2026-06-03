Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos

Cuando llegan los días festivos y los domingos, las redes sociales se llenan de publicaciones de usuarios preguntando qué supermercados o centros comerciales abren sus puertas para realizar las compras que no pudieron hacer durante la semana. Y a su vez, respuestas criticando a estas personas y que defienden la necesidad de descanso de los trabajadores del sector. Es más, cuando llega un festivo, FARO siempre informa en su edición online de cuáles son los establecimientos comerciales abiertos donde se puede ir a hacer la compra. Ahora, los supermercados tradicionales están modificando su estrategia en Vigo y han empezado a abrir los domingos

Por lo general, se trata de las franquicias de gigantes del sector como Dia y Carrefour. Entre ellos, el Dia ubicado en Sanjurjo Badía ha comenzado a informar a sus clientes de que ya abren los domingos en horario 10 a 14.30 horas. Un cartel gigante en la entrada también destaca esta apertura dominical. Lo cierto es que Sanjurjo Badía, la gran arteria del barrio de Teis, es una calle con un enorme trasiego diario de vecinos de la zona que salen a hacer compras. Y en los primeros domingos de apertura de ese establecimiento ha recibido a numerosos clientes que acuden a comprar los ingredientes que le faltan para las comidas dominicales o directamente aprovechan para realizar la compra para toda la semana.

Tal y como informan desde el grupo Dia, la decisión de abrir los domingos la toman los responsables de las franquicias, que tienen independencia para gestionar el establecimiento dentro de un marco general, pero en ningún caso es el grupo el que decide esa nueva realidad horaria.

En los últimos meses, además, han abierto varios Carrefour Express en la ciudad, que por lo general están operativos todos los domingos y, en este caso, además, durante todo el día.

En todos estos casos, los grandes beneficiados son obviamente los consumidores, que suman un día extra en el que pueden hacer la compra. En el otro lado de la balanza están obviamente los empleados, que irán rotando para trabajar los domingos en un sector en el que, cuando empezaron, seguramente no se imaginaban tener que hacerlo.

La Xunta de Galicia determina cada año cuáles son los domingos y festivos que los supermercados y las grandes superficies comerciales pueden abrir. Sin embargo, la ley de horarios comerciales de Galicia especifica que los establecimientos comerciales que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público de menos de 300 metros cuadrados tienen libertad horaria total. Es el caso precisamente de esos establecimientos Dia y Carrefour Express que abren los domingos y que tienen una superficie que no supera esos 300 m2.

Toda esta nueva realidad no se entendería sin un hecho fundamental: en los últimos años Vigo ha vivido una auténtica eclosión de establecimientos 24 horas, la mayoría de ellos regentados por familias extranjeras, y que abren los 365 días del año. Abiertos hasta altas horas de la noche, abundan en la ciudad y se han ganado la fama de ser auténticos salvavidas. En sus estanterías se puede encontrar desde alimentos y bebidas hasta dulces, aperitivos, prensa, productos de higiene, bollería, pan, helados, recargas para el móvil, hielo, caramelos, pizzas y pequeños artículos de colección: todo lo imprescindible para resolver un imprevisto. Es decir, se han convertido en una competencia directa de los supermercados tradicionales, también en la compra online, pues muchos de estos pequeños negocios también llevan la compra a casa a través de plataformas como Glovo o Just Eat.

Solo en la ciudad olívica hay ya más de treinta establecimientos 24 horas. Prácticamente en todos los barrios de la ciudad. Zonas como O Calvario o Coia, por ejemplo, concentran varios de ellos. Hay que tener en cuenta que, pese a que se llamen 24 horas, paradójicamente, no están abiertos todo el día, aunque sí en un horario más amplio que sus competidores. Por lo general, desde las nueve o diez de la mañana y hasta las dos de la madrugada. Esta nueva competencia, sumada a la enorme demanda de los clientes ha llevado ya a supermercados tradicionales a decidir abrir también los domingos.