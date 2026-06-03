Un reconocimiento europeo sitúa al Galicia Sur de Vigo entre los centros españoles de referencia en formación oncológica

El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) ha sido acreditado con la Silver Badge, el distintivo europeo que concede el proyecto INTERACT-EUROPE 100 a los centros que implantan con éxito un modelo de formación interdisciplinar y trabajo en equipo en la atención oncológica. El reconocimiento sitúa al instituto vigués entre el reducido grupo de hospitales, unidades e institutos españoles que cuentan con esta distinción.

El emblema certifica que el equipo del centro ha completado la formación específica en oncología exigida por el programa y que ha adoptado un enfoque coordinado para mejorar la atención al paciente con cáncer. Entre los requisitos figura contar al menos con cuatro personas certificadas y con un mínimo de dos formadores acreditados para personal sanitario de atención oncológica.

En el caso del área sanitaria viguesa, los profesionales certificados como formadores son Beatriz Vázquez Barreiro, oncóloga radioterápica del Servicio de Oncología Radioterápica, y Antonio López Medina, radiofísico especialista de área del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica. Ambos desarrollan además su labor investigadora en el grupo de Oncología Genética, Radiobiología y Radiointeracción del IIS Galicia Sur, y López Medina es también profesor asociado en Ingeniería Biomédica de la UVigo.

El proyecto INTERACT-EUROPE 100, coordinado por la European Cancer Organisation, forma parte de las iniciativas emblemáticas del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Su objetivo es implantar en un centenar de centros hospitalarios europeos nuevos estándares de trabajo en equipo en oncología, de forma que los profesionales de distintas especialidades adquieran habilidades para comunicarse mejor entre sí y ofrecer una atención más eficaz al paciente.

La acreditación lograda por el IIS Galicia Sur adquiere además relieve en el contexto español. Según la información facilitada por el propio instituto, en España solo hay un hospital con distintivo de oro y apenas dos hospitales, una unidad y dos institutos de investigación sanitaria cuentan con la insignia de plata.

En el caso concreto de Vigo, el desarrollo del programa está coordinado por la doctora Ana Clavería, responsable del Área 4 del IIS Galicia Sur e investigadora principal del grupo I-Saúde en Atención Primaria. La distinción reconoce así no solo una formación completada, sino también la capacidad del centro para integrarse en una red europea que ya ha puesto en marcha siete cohortes del proyecto y que ha implicado a 107 centros oncológicos de 26 países y a más de 1.100 profesionales sanitarios.

El programa sigue además abierto a nuevas incorporaciones. El plazo de solicitud para profesionales y centros interesados permanece activo hasta el 12 de junio de 2026, dentro de una iniciativa que busca extender un modelo asistencial más coordinado, transversal y eficaz en el abordaje del cáncer.