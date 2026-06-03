¿Puerta abierta para Vigo tras el giro de guion vasco para el Mundial 2030? En Euskadi lo ven claro

El órdago lanzado esta semana por el Gobierno vasco, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián y Athletic y Real Sociedad para renunciar a las dos sedes concedidas inicialmente para el Mundial 2030 y conseguir que la FIFA acepte una candidatura conjunta con reducción de partidos y costes es vista por los medios de Euskadi como un repliegue que, casi con total seguridad, terminará por descabalgar definitivamente las opciones vascas de acoger partidos mundialistas casi medio siglo después.

«Hay otras ciudades llamando a la puerta para ser incluidas», apunta una información del Diario Vasco en la que citan a fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recordando que «en la zona norte, Vigo ha mostrado su disposición a ser sede y, en el Mediterráneo, Valencia también está apostando fuerte, por lo que Donostia y Bilbao cuentan con una competencia real que tampoco les sitúa en una posición de fuerza ante la FIFA».

Asimismo, en el País Vasco ven muy complicado, casi imposible, que el máximo órgano federativo mundial del mundo del fútbol, poco amigo de hacer concesiones, cambie sus propias reglas a mitad de partido, con el factor añadido de que el planteamiento de una sede conjunta de dos ciudades no tiene precedentes en un Mundial. Por todo ello, ven muy probable que la respuesta tras el verano sea un «no», una negativa con la que Vigo y Valencia, con obras activas y un deseo claro y rotundo, puedan coger el testigo.