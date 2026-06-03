El PSOE carga contra Carlos Botana por su agenda en Bruselas y le reprocha «puro partidismo»

El viaje de la Autoridad Portuaria de Vigo a Bruselas ha abierto un nuevo frente político. El eurodiputado socialista gallego Nicolás González Casares acusó este miércoles al presidente del Puerto, Carlos Botana, de «poñer en risco» los intereses de la ciudad por «puro partidismo», al considerar que su agenda de contactos en la capital comunitaria fue insuficiente y políticamente sesgada.

Casares sostiene que, durante esta visita institucional, el máximo responsable portuario «nin tan sequera» solicitó reuniones con otros grupos políticos y se limitó a mantener un encuentro con un eurodiputado del PP. A su juicio, esa forma de actuar evidencia «miopía política e sectarismo» y perjudica la capacidad de Vigo para recabar apoyos en un escenario como el europeo, donde, recuerda, no existen mayorías absolutas y donde la búsqueda de alianzas amplias resulta decisiva.

«En Europa non existen maiorías absolutas, de aí a importancia de forxar consensos amplos en interese do porto e de Vigo», señaló el eurodiputado socialista. En esa misma línea, añadió que «fraco favor lle fai ao porto e a Vigo o descoñecemento do funcionamento das institucións, a miopía e o sectarismo do presidente da Autoridade Portuaria e o PPdeG».

El dirigente socialista fue más allá al ironizar con el contenido de la agenda mantenida en Bruselas. Según apuntó, si el objetivo era reunirse únicamente con un eurodiputado gallego del Partido Popular, «ben podía aforrar a viaxe e o gasto ao erario público».

Casares enmarca este comportamiento en un patrón más amplio de la dirección del PPdeG, al que acusa de actuar siempre con lógica de partido incluso en escenarios donde, a su entender, debería primar la defensa transversal de los intereses de Galicia y de Vigo. «A defensa dos intereses de Vigo e de Galicia necesitan do concurso de todas as forzas galegas. Primar o interese partidista sobre o interese de Vigo e de Galicia debilita a consecución de logros e conduce á irrelevancia», afirmó.

La crítica alcanzó también a la Fundación Galicia Europa, cuya participación en la visita fue cuestionada por el eurodiputado socialista. Casares dijo esperar de este organismo un papel más activo y menos subordinado a los intereses del PP gallego. «Galicia merece unha fundación proactiva na defensa dos seus intereses en Europa, non unha sucursal máis do PP», concluyó.

Las declaraciones del eurodiputado llegan apenas un día después de que la Autoridad Portuaria reivindicase públicamente el viaje a Bruselas como una ofensiva institucional para reforzar la posición de Vigo en Europa, especialmente en asuntos ligados al reconocimiento como puerto nodal dentro de la red transeuropea de transporte. La lectura de Casares es bien distinta: más que una misión de ciudad, ve en ella una operación de parte. Y ahí sitúa el núcleo de su reproche político.