Entidad social
El PP acusa a Caballero de incumplir su promesa de triplicar la ayuda a la Asociación San Francisco
González Abeijón sostiene que la subvención seguirá en 8.000 euros pese al anuncio público del alcalde de elevarla a 24.000 durante el último Belén Viviente
El Partido Popular de Vigo ha acusado al gobierno de Abel Caballero de incumplir su compromiso de triplicar la ayuda municipal a la Asociación Galega San Francisco, una promesa que, según denuncia, el alcalde realizó en público durante el último Belén Viviente y que finalmente no se traducirá en un aumento real de la subvención.
El concejal popular Fernando González Abeijón sostiene que la ayuda que todavía se está tramitando para esta entidad se mantendrá en los 8.000 euros habituales, muy lejos de los 24.000 que, asegura, anunció Caballero en aquel acto celebrado en diciembre. Según el edil, el alcalde no realizó ese compromiso en privado, sino «en un acto público ante cientos de personas», entre ellas residentes con grandes discapacidades vinculados a la asociación.
La crítica del PP va más allá de la cifra. González Abeijón recuerda que en aquella misma intervención el regidor también prometió dedicar una calle al Padre Carlos, cofundador de la asociación, así como incorporar el tradicional Belén Viviente de San Francisco a la programación municipal navideña. A día de hoy, sostiene el grupo popular, «de las otras dos promesas no hay noticia alguna».
«Esas promesas falsas de Caballero se suman a una ya larga lista de mentiras», lamentó el concejal popular, que situó este caso como ejemplo del modo de actuar del gobierno local. A su juicio, se trata de una política basada en «el anuncio fácil, el incumplimiento sistemático, la incapacidad de gestionar en tiempo y forma, la ausencia de autocrítica y la sorprendente capacidad de culpar de todo a los demás».
El PP enmarca además esta denuncia en un reproche más amplio a la gestión de la Concellería de Benestar Social y al retraso acumulado en la firma de convenios con numerosas entidades sociales de la ciudad. González Abeijón recuerda que hace apenas tres semanas su grupo ya había advertido del «retraso injustificable» en la formalización de acuerdos que deberían estar vigentes desde principios de año y de los que depende buena parte de la actividad cotidiana de muchas asociaciones.
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