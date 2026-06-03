La patronal de Pontevedra reivindica el liderazgo del Puerto de Vigo y exige más inversión del Gobierno

La Confederación Empresarial de Pontevedra ha salido en defensa del Puerto de Vigo y ha reclamado al Gobierno central una política inversora acorde con el peso estratégico de la terminal. La patronal considera que la infraestructura viguesa no está recibiendo el reconocimiento institucional que le corresponde, pese a su papel como uno de los grandes nodos mar-industriales del Atlántico europeo y como pieza clave para la competitividad de Galicia y del conjunto de España.

La CEP sostiene que el Puerto de Vigo destaca por su especialización, su capacidad exportadora y su liderazgo en sectores de alto valor añadido, lo que lo sitúa entre las infraestructuras logísticas más relevantes del sistema nacional. Por eso muestra su sorpresa ante la «escasa visibilidad» que, a su juicio, se le concede desde el Estado, especialmente cuando los propios datos oficiales avalan su peso económico y su proyección internacional.

La organización empresarial cita expresamente la publicación mensual «Tramos» del Ministerio de Transportes para denunciar esa falta de protagonismo. Según subraya, el Puerto de Vigo fue omitido pese a que sus indicadores lo sitúan por delante de otros enclaves sí destacados en esa documentación oficial, como desveló este periódico. A juicio de la patronal, el reconocimiento de las infraestructuras estratégicas debería asentarse sobre criterios «objetivos, transparentes y medibles», vinculados a su aportación real al tejido productivo y al empleo.

La confederación pone el acento en varios indicadores que, a su entender, convierten a Vigo en una terminal singular en el panorama portuario español. El primero, su liderazgo reiterado en el desembarco de pesca fresca, una posición que lo consolida como infraestructura única en España. El segundo, su papel como centro mundial de productos del mar congelados, logística frigorífica e importación pesquera de distintos continentes. Y el tercero, su relevancia como plataforma para la automoción, la industria transformadora y la actividad exportadora de todo el noroeste peninsular.

La patronal añade además otro dato que considera revelador: el Puerto de Vigo sería el más relevante del sistema estatal en términos de valor por tonelada movida, con una ratio de 6,25 euros por tonelada. Esa singularidad refuerza, en su opinión, la idea de que el enclave no debe ser analizado solo desde el volumen bruto de tráfico, sino también desde el valor económico y logístico que genera.

En este contexto, la CEP insiste en que la terminal desempeña un papel crucial dentro del Corredor Atlántico y que su posición geográfica, capacidad operativa y conexión con los mercados internacionales lo convierten en una infraestructura esencial para mejorar la competitividad de las empresas gallegas y españolas. De ahí que reclame acelerar las actuaciones pendientes y reforzar su papel como puerto nodal de referencia en el noroeste peninsular.

El presidente de la organización, Jorge Cebreiros, resume esa tesis en una idea central: «El Puerto de Vigo no compite únicamente por el desarrollo de un territorio. Hablamos de una infraestructura que aporta competitividad, actividad económica, empleo y capacidad exportadora a España. Cuando analizamos los datos de forma objetiva, resulta evidente que el peso estratégico del Puerto de Vigo debe verse acompañado por una planificación y una política inversora acordes con su relevancia».

Para la CEP, fortalecer y poner en valor la terminal viguesa no puede interpretarse como una actuación localista, sino como una inversión de alcance nacional. En esa línea, remacha que invertir en el Puerto de Vigo significa apuntalar una plataforma logística e industrial que genera riqueza, impulsa la internacionalización empresarial y contribuye de forma decisiva a la competitividad de la economía española.