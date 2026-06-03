La organización juvenil del PSOE de Vigo exhibe «fuerza y peso político» en Madrid

Satisfacción en el seno de las Xuventudes Socialistas de Vigo tras la celebración del Congreso Federal de Juventudes Socialistas de España que tuvo lugar el pasado fin de semana en Madrid, una cita en la que la organización viguesa aportó cuatro de los once delegados que representaron a Galicia y tras la cual el militante de la ciudad olívica Enrique García García ha sido elegido como miembro del Consejo Político Federal de la organización, el máximo órgano de decisión entre congresos.

Para la agrupación viguesa, esto demuestra una «exhibición de fuerza y peso político» en Madrid, así como la capacidad de movilización e influencia dentro del proyecto juvenil socialista a nivel estatal. «Este congreso ha dejado claro que Vigo no solo aporta ideas y debate, sino que es un motor fundamental para el socialismo juvenil en Galicia y España. Volvemos con la satisfacción de haber sido una de las agrupaciones con mayor proyección y fuerza del encuentro y la incorporación de García garantiza que la voz de la juventud viguesa y sus reivindicaciones tendrán línea directa con la dirección federal», destacan desde las Xuventudes Socialistas de Vigo, que pone el foco en buscar soluciones en materia de vivienda, empleo, salud mental o transición ecológica.