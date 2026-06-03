Imputan delitos agravados de estafa y uso de documentos falsos al mayor estafador de Vigo

Un 4 de junio, pero de 2021, dos hermanos de Vigo, tras el fallecimiento de su padre, descubrieron que alguien alguien intentado transfereir dinero de la cuenta del fallecido, en la que había más de 100.000 euros. Denunciaron los hechos y cuando se cumplen justo cinco años, la investigación judicial concluye con la imputación del presunto responsable por delitos agravados de estafa, un delito continuado de uso de documento falso y un tercero, también continuado de falsedad documental.

El recorrido judicial se prolongó un lustro no tanto por la complejidad del caso en sí mismo, sino porque el de esta familia era solo una del centenar de víctimas, la mayoría matrimonios mayores, a los que durante años supuestamente habría estafado convirtiéndose así en uno de los mayores estafadores de la ciudad. Tras su arresto y en su registro domiciliario, ubicado en el entorno de Isaac Peral, se hallaron decenas de DNI falsos aunque con nombres y fotografías reales. ¿Cómo se hacía con ellos? Según se desprende del auto que acaba de emitir la magistrada de la plaza nº1 de Instrucción de Vigo, interceptaba las cartas personales que estos recibían, desde facturas hasta extractos bancarios.

A partir de ahí, siempre según se desprende del auto fechado a 29 de mayo y contra el que cabe recurso, «creó nuevos documentos ficticios» que le permitían hacer transferencias de dinero, dar de alta «productos bancarios», solicitar «préstamos» o simplemente, «retirar el dinero».

Podría parecer el hallazgo de la correspondencia de las víctima la prueba de peso contra el investigadio, que llegó a ingresar en prisión provisional, sin embargo fue su pulcritud y orden lo que lo llevará previsiblemente a sentarse en el banquillo de los acusados: este vigués tenía un listado escrito por él, denominado «suerte de fichas» de cada víctima al lado de sus datos, de cómo los consiguió y del dinero que supuestamente les estafó.

Víctimas

En un extenso auto judicial, la magistrada ahonda en todas y cada una de las víctimas a las que se les dio traslado de acciones para personarse en la causa como perjudicadas. A unos les llegó a estafar, presuntamente, hasta 20.000 euros, cifra que se incrementaría si se tienen en cuenta los préstamos y créditos que habría supuestamente solicitado.

Curioso es, por ejemplo, la estafa precisamente de estos 20.000 euros. La víctima dejó como heredera universal a la Parroquia de Santa Eulalia de Alcabre cuyo representante, con «autorización episcopal», reclama todo el dinero que no le fue restituido.

Su modus operandi se extendió desde el 2016 hasta el 2021, momento en el que se iniciaron las diligencias policiales por la UDEF de la Policía Nacional de Vigo. Ahora serán las acusaciones y defensas las que deberán presentar sus escritos de acusación y/o archivo del caso.