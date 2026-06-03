Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas del calorSupermercados VigoMG GaliciaInditexPAU en GaliciaNiños solos en veranoMundial en Vigo
instagramlinkedin

Coia, hasta las raíces: un proyecto multimedia analiza el origen y desarrollo de uno de los barrios de Vigo más emblemáticos

La periodista Alexia M. Brunet formada en FARO presenta «36209: Memorias en bloque»

Servirá como su TFG universitario y se estrenará este jueves en el centro cívico del populoso barrio

Vista general de varios edificios de Coia

Vista general de varios edificios de Coia / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

¿Puede un barrio inexistente hasta hace menos de un siglo convertirse en una de las señas de identidad de una ciudad? ¿Hay más de Vigo en Coia o al revés? ¿En qué se parece el vecindario actual al de los años 80? Todas estas preguntas (y otras) se responden en «36209: Memorias en bloque», un proyecto multimedia en el que se incluyen testimonios, archivos históricos y recursos audiovisuales sobre el vecindario al que le corresponde este código postal. Su primera proyección tendrá lugar este jueves 4 de junio en el Centro Social de Coia (rúa Cangas, 1) a las 19 horas, siendo la entrada libre hasta completar aforo.

El proyecto lleva la firma de Alexia Mayo Brunet (Vigo, 2003), periodista viguesa formada en FARO y que culmina así su Grado en Xornalismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). «Nace de una necesidad muy personal que entender mejor el barrio en el que crecí», explica la autora, quien «no pretende idealizar el barrio ni ocultar sus problemas, sino entenderlos y contextualizarlos».

El proceso vivido en él se replicó en otros muchos periféricos del resto de España, muchas veces olvidados en el relato sobre las ciudades. Brunet además defiende que se trata de una «declaración de intereses sobre el periodismo» que quiere ejercer: «Social, de la sociedad y para la sociedad y capaz de contar historias que con demasiada frecuencia quedan fuera del foco», apostando así por una información de proximidad y calidad en la agenda local.

Participantes y estructura

El reportaje reúne una docena de testimonios —11 y el de la propia autora— integrados mediante texto, audio y vídeo. Entre los más destacados están el de Asunción Lago, histórica integrante de Érguete y Nais contra a Droga, el rapero Coke Céspedes 'El puto Coke' y Manuel Carrera, presidente de la Comisión de Festas de Coia que cada mes de julio reúnen a miles de vecinos de toda la urbe.

Collage con fotografías del proyecto «36209: memorias en bloque»

Collage con fotografías del proyecto «36209: memorias en bloque» / FdV

El reportaje, que se podrá consultar de forma online a través de su propia página web, consta de cuatro grandes «bloques» como los que predominan alrededor de la Avenida de Castelao. 'Las raíces', con los orígenes rurales y la transformación sufrida durante la industrialización; 'El hormigón', con la construcción del polígono residencial y la llegada masiva de población durante el franquismo.

Después llegarían 'La herida', con la crisis de la heroína, la exclusión social y la respuesta vecinal; y 'Después de todo', donde se recoge la identidad, cultura y memoria del barrio en al actualidad. Cada apartado incluye entrevistas y pequeños juegos que enriquecen el proyecto hasta convertirlo en un documental vivo.

Noticias relacionadas y más

«Ccrecí escuchando historias, conviviendo con estigmas y viendo cómo un barrio lleno de vida, comunidad y memoria era muchas veces reducido a unos pocos tópicos», explica Alexia Brunet sobre una sensación compartida con sus vecinos durante décadas y asumido como «algo normal». Con esta pieza colectiva desarrollada durante los últimos meses dota de contexto político, urbanístico y social a un código postal que se extiende, como un único sentimiento, desde la Avenida da Florida hasta Tomás A. Alonso, ya casi en Bouzas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo después de una hora cerrado por riesgo de inundación
  2. Habla José Antonio Galve, del grupo chino que levantará una factoría de coches en Ferrol: «La planta hará vehículos eléctricos e híbridos enchufables»
  3. Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
  4. El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
  5. Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  6. Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)
  7. Música y memoria por los 100 años del palco
  8. Hallan en Monteferro el cuerpo de un vecino de A Ramallosa desaparecido en marzo

Coia, hasta las raíces: un proyecto analiza uno de los barrios de Vigo más emblemáticos

Coia, hasta las raíces: un proyecto analiza uno de los barrios de Vigo más emblemáticos

Imputan delitos agravados de estafa y uso de documentos falsos al mayor estafador de Vigo

Imputan delitos agravados de estafa y uso de documentos falsos al mayor estafador de Vigo

Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos

Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos

Baldur Brönnimann, director titular de la Real Filharmonía de Galicia: «Sería lo lógico colaborar más con Vigo, pero este año era una cuestión de presupuesto»

Los altos precios de la vivienda en Vigo hacen mella en las operaciones de compraventa: se desploman más de un 30% en un año

Los altos precios de la vivienda en Vigo hacen mella en las operaciones de compraventa: se desploman más de un 30% en un año

De los barracones al buque insignia de la Universidade de Vigo

De los barracones al buque insignia de la Universidade de Vigo

Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»

Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»

Rescatan a una mujer del interior de un edificio en Vigo tras precipitarse por una trampilla y caer unos siete metros de altura

Rescatan a una mujer del interior de un edificio en Vigo tras precipitarse por una trampilla y caer unos siete metros de altura
Tracking Pixel Contents