Coia, hasta las raíces: un proyecto multimedia analiza el origen y desarrollo de uno de los barrios de Vigo más emblemáticos

¿Puede un barrio inexistente hasta hace menos de un siglo convertirse en una de las señas de identidad de una ciudad? ¿Hay más de Vigo en Coia o al revés? ¿En qué se parece el vecindario actual al de los años 80? Todas estas preguntas (y otras) se responden en «36209: Memorias en bloque», un proyecto multimedia en el que se incluyen testimonios, archivos históricos y recursos audiovisuales sobre el vecindario al que le corresponde este código postal. Su primera proyección tendrá lugar este jueves 4 de junio en el Centro Social de Coia (rúa Cangas, 1) a las 19 horas, siendo la entrada libre hasta completar aforo.

El proyecto lleva la firma de Alexia Mayo Brunet (Vigo, 2003), periodista viguesa formada en FARO y que culmina así su Grado en Xornalismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). «Nace de una necesidad muy personal que entender mejor el barrio en el que crecí», explica la autora, quien «no pretende idealizar el barrio ni ocultar sus problemas, sino entenderlos y contextualizarlos».

El proceso vivido en él se replicó en otros muchos periféricos del resto de España, muchas veces olvidados en el relato sobre las ciudades. Brunet además defiende que se trata de una «declaración de intereses sobre el periodismo» que quiere ejercer: «Social, de la sociedad y para la sociedad y capaz de contar historias que con demasiada frecuencia quedan fuera del foco», apostando así por una información de proximidad y calidad en la agenda local.

Participantes y estructura

El reportaje reúne una docena de testimonios —11 y el de la propia autora— integrados mediante texto, audio y vídeo. Entre los más destacados están el de Asunción Lago, histórica integrante de Érguete y Nais contra a Droga, el rapero Coke Céspedes 'El puto Coke' y Manuel Carrera, presidente de la Comisión de Festas de Coia que cada mes de julio reúnen a miles de vecinos de toda la urbe.

Collage con fotografías del proyecto «36209: memorias en bloque» / FdV

El reportaje, que se podrá consultar de forma online a través de su propia página web, consta de cuatro grandes «bloques» como los que predominan alrededor de la Avenida de Castelao. 'Las raíces', con los orígenes rurales y la transformación sufrida durante la industrialización; 'El hormigón', con la construcción del polígono residencial y la llegada masiva de población durante el franquismo.

Después llegarían 'La herida', con la crisis de la heroína, la exclusión social y la respuesta vecinal; y 'Después de todo', donde se recoge la identidad, cultura y memoria del barrio en al actualidad. Cada apartado incluye entrevistas y pequeños juegos que enriquecen el proyecto hasta convertirlo en un documental vivo.

«Ccrecí escuchando historias, conviviendo con estigmas y viendo cómo un barrio lleno de vida, comunidad y memoria era muchas veces reducido a unos pocos tópicos», explica Alexia Brunet sobre una sensación compartida con sus vecinos durante décadas y asumido como «algo normal». Con esta pieza colectiva desarrollada durante los últimos meses dota de contexto político, urbanístico y social a un código postal que se extiende, como un único sentimiento, desde la Avenida da Florida hasta Tomás A. Alonso, ya casi en Bouzas.