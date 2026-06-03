Los gigantes «Iona» y «Ventura» llenan Vigo con más de 9.000 cruceristas británicos
La naviera inglesa P&O ha hecho historia en el puerto vigués con la llegada simultánea de dos de sus buques
No es extraño que el puerto de Vigo reciba dos cruceros el mismo día, es más, este año ya lleva sumadas cuatro escalas dobles y una triple. Lo que ya no es tan habitual es que reciba dos buques de la misma armadora la misma jornada.
Este es el caso de los megacruceros Iona y Ventura, que engrosan la flota de la naviera inglesa P&O, y que este miércoles han protagonizado el primer gran desembarco de la temporada con un total de 9.013 pasajeros británicos y 2.842 tripulantes a tenor de los datos facilitados por la agencia Pérez y Cía.
El Iona arribó dentro de un recorrido de una semana desde Southampton con Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo en su hoja de ruta, mientras que el Ventura lo hizo en otro de diez noches en el que pasa por Santander, Vigo, Lisboa, Leixoes y Saint Peter Port.
Esta doble escala da inicio a la agenda de cruceros de junio que prevé recibir 33.000 pasajeros en diez buques. Dos de ellos,Vista y Douglas Mawson, lo harán por primera vez los días 7 y 15 respectivamente.
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