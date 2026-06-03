La Diputación reconoce a Down Vigo con la placa de Provincia +Inclusiva por mejorar la accesibilidad de su sede

La asociación Down Vigo recibió este miércoles la placa acreditativa del programa Provincia +Inclusiva, un distintivo con el que la Diputación de Pontevedra visibiliza el trabajo de las entidades sociales beneficiarias de esta iniciativa orientada a promover la accesibilidad universal y la inclusión social. La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, fue la encargada de entregar este reconocimiento durante una visita a la sede de la entidad, situada en el Casco Vello de la ciudad.

La distinción llega después de que Down Vigo desarrollase, con apoyo de la Diputación, el proyecto «Sinais para a vida: apoios visuais para persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual». La actuación permitió incorporar en la sede herramientas de accesibilidad cognitiva, entre ellas pictogramas adaptados para facilitar la orientación y comprensión de los espacios, además de una señalización horizontal más inclusiva pensada para mejorar el uso cotidiano de las instalaciones por parte de los usuarios.

El acto sirvió también para poner en valor la labor diaria que desarrolla la entidad viguesa en la atención, el acompañamiento y la promoción de la autonomía de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Durante la visita, Luisa Sánchez destacó el papel que desempeñan este tipo de colectivos en la construcción de una sociedad más igualitaria y accesible. «As entidades sociais son imprescindibles para chegar onde ás veces non poden chegar as administracións», señaló la vicepresidenta.

La entrega de la placa se enmarca en la ronda de visitas institucionales que la Diputación está realizando a las entidades beneficiarias del programa Provincia +Inclusiva, impulsado a través del Servicio de Bienestar Social. En su tercera edición, esta línea cuenta con un presupuesto de 210.000 euros y permite financiar actuaciones destinadas a eliminar barreras, mejorar instalaciones, adquirir sistemas de comunicación accesible y reforzar ayudas técnicas relacionadas con la movilidad y el cuidado personal.

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Desde la institución provincial se insiste en que el objetivo del programa no se limita a mejorar infraestructuras o recursos materiales, sino también a reconocer públicamente el trabajo de las entidades y a sensibilizar a la sociedad sobre la accesibilidad universal como un derecho fundamental. En ese contexto, la Diputación sitúa a Down Vigo como un «referente» por su trayectoria de décadas en los ámbitos de la formación, el empleo, la vida independiente, la participación comunitaria y la inclusión cultural.