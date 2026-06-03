Dioivo, la mítica banda viguesa de black metal que regresa con las letras de sus inicios traducidas al gallego

Dioivo es una banda de black metal que lleva más de una década en las escena viguesa. La conforman Jacobo Mouro (voz y guitarra) y Daniel Valladares (batería), que empezaron con tan solo quince años y hoy, a sus 29, continúan su travesía por un género poco habitual en el estado español.

El sábado 13 van a prensentar su nuevo disco a las 21.00 horas en el pub Transylvania, en un concierto con colaboraciones y artistas invitados. En la puesta en escena participarán varios bajistas, entre ellos uno de los miembros fundadores, Pablo López. También traerán al grupo barcelonés Dios y a los vigueses Ashes to Dust.

Los inicios del dúo se remontan a 2011, a una primera banda llamada Rust in Peace. Entonces componían en inglés y hacían trash metal, un subgénero menos oscuro que el actual y con temáticas más orientadas a la crítica social, la guerra o la política. Para esta ocasión recuperan esa esencia y la traducen al gallego, idioma en el que siempre cantaron en Dioivo. «O novo traballo nace da decisión de recuperar varios temas compostos durante os primeiros anos da banda que permaneceran sen gravar», explica Mouro. Las letras reflejan las inquietudes de la época en la que fueron escritas, con una base de protesta social intacta. Realizaron algunas modificaciones durante el proceso de adaptación al gallego, pero quisieron «manter a esencia». Las composiciones hablan de «cousas de adolescente enfadado», bromean, aunque también contienen mensajes reivindicativos que siguen compartiendo en la actualidad. «Nalgúns aspectos non nos representan tanto, noutros si, porque ao final seguen sendo cancións de crítica», señala Valladares.

Precisamente los dos miembros llevan tiempo ligados al activismo. «A título individual sempre gustamos de participar no movemento social e con Dioivo moitas veces ligamos ambas cousas, como cando montamos a plataforma de Grupos de Vigo en Loita para pedir a reapertura de salas de ensaio», dice el batería. «Vigo ten unha escena bastante grande, pero levamos tempo arrastrando o problema da falta de lugares para tocar. Cando empezamos de adolescentes tiñamos máis», añade. Creen que al limitarse los escenarios también se limita el público. Les salva que la escena metalera es bastante fiel a sus artistas.

¿Son el black y el trash metal géneros para todo el mundo? «Temos que reivindicar que son como outros calquera, aínda que non estemos tan acostumados. Require de escoitalo e facerse a ese son», reflexiona el cantante. Lo que seguramente no impacte al público es el aspecto físico de ambos, pues no siguen los típicos códigos de vestimenta de tachuelas y cueros, sino que podrían ser dos chavales que te encuentras en la cola del bus. La única dureza es la cantada, que inciden en que pueden ser igualmente populares: «As voces guturais e os ritmos rápidos pode ser desfrutable para calquer espectador», concluye.

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Tras presentar en Vigo tienen programados conciertos en Valladolid y Hospitalet, pero además continuarán después del verano.