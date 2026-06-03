Los destinos favoritos para este verano de los vigueses: Colombia e Islandia triunfan frente a una caída de los países asiáticos

Dice Diego Otero de Abramar que hay dos cosas a las que nadie está dispuesto a renunciar estos días: los teléfonos móviles y los viajes. Y si es fotografiable mejor. «Aunque es más caro, vemos como se sigue saliendo de vacaciones. En el peor caso se va menos días», apunta.

Este verano, dados los conflictos internacionales, los vigueses buscan las alternativas que encuentran más seguras. Desde Bivestour Viajes explican que se está evitando la zona de Asia y Oriente Medio, mientras que Latinoamérica o Islandia en Europa despiertan más interés.

Colombia es uno de los países más demandados, sobre todo por las nuevas conexiones desde Cartagena y Cali desde Madrid. También Brasil se vende, al igual que otros destinos caribeños que mantienen estable su demanda.

En este lado del charco, entre los europeos, reina Islandia. La agencia asegura que se está vendiendo mucho más que en temporadas anteriores, impulsada por su imagen de país seguro. El verano islandés, con jornadas de hasta 24 horas de luz, se convirtió en uno de sus principales atractivos, aunque el precio sigue siendo una barrera para muchos viajeros. Un recorrido de entre ocho y diez días suele situarse por encima de los 2.000 euros por persona y puede acercarse a los 3.000 si incluye circuitos organizados y guía acompañante.

Pese al auge de los viajes de larga distancia, la mayoría de los clientes continúa optando por destinos más cercanos. Canarias, Baleares o el sur peninsular concentran buena parte de las reservas de la temporada. También Cabo Verde gana adeptos gracias a las conexiones aéreas directas desde Oporto.

Marta Galindo, de Margali Viajes y presidenta provincial de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (Agavi), señala que, si bien el estallido de los conflictos en Oriente Medio paralizó inicialmente la demanda hacia Asia hace unos meses, el mercado está empezando a reactivarse gracias a la búsqueda de rutas alternativas, como los enlaces vía Estambul o el resto de Europa. La portavoz sectorial detecta una mayor «alegría» y fluidez en las reservas de grandes viajes y cruceros desde la segunda quincena de mayo, coincidiendo con la llegada de nuevas operadoras aéreas a Galicia. «¿Que nos ha limitado y no tenemos tanta variedad de oferta como antes? Sí, pero hay opciones y se están dando alternativas a los clientes», explica, y además destaca que la reciente instalación de la aerolínea KLM en Santiago, operando vía Ámsterdam, volverá a ser un puente clave para conectar Galicia con el continente asiático.

Por el contrario, la portavoz señala que los verdaderos «daños colaterales» de la inestabilidad internacional los están sufriendo destinos norteafricanos como Túnez, Egipto o Marruecos. Aunque no están vinculados geográficamente a los conflictos ni ven afectado su espacio aéreo.

Vigo gana pulso

Mientras las agencias de viajes gestionan la salida de vigueses hacia el exterior, la ciudad consolida su propio bum como destino receptor. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó los «excelentes» datos de ocupación hoteleira del pasado mes de mayo, que alcanzó una media del 72,67%. Esta cifra supone no solo el mejor registro de la serie histórica para este mes, sino un crecimiento de 17,5 puntos respecto al año anterior.

El perfil del visitante que elige la ciudad está virando con fuerza hacia el mercado internacional, que ya representa el 48% del total de pernoctaciones, superando al turismo nacional (39%) y al autonómico (15%). Destacan sobre todo Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Francia.

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Con todo, el verano en Vigo no es para todos los bolsillos. En estos momentos, según la plataforma Booking, no hay casas de veraneo en la ciudad o inmediaciones por menos de 1.300 euros quince días. En agosto, el mismo periodo superaría, como mínimo, los 2.200. Además, la ocupación es alta. En ambos meses de verano ya e 80% de los chalets o apartamentos están reservados.