La década del Montesol «salvando vidas»
El colegio se consolida como un referente nacional en la sensibilización y concienciación social en donación de órganos, tejidos y sangre
A. B.
Para crear conciencia sobre la importancia de donar órganos y tejidos, fomentar la solidaridad, y colaborar en salvar vidas, el Colegio Montesol lleva una década desarrollando con sus alumnos el programa Salvavidas. Este miércoles, Día Nacional del Donante de Órganos, lo celebraron en el Hospital Álvaro Cunqueiro en un acto guiado por los propios estudiantes que tenía como objetivo mostrar el impacto logrado.
Este proyecto colaborativo, que es una iniciativa del Plan Proxecta + de la Xunta de Galicia, involucró a toda la comunidad educativa de Montesol e implicó a su alumnado de Educación Secundaria, fomentando «un ambiente de solidariedade e concienciación no centro», tal y como destacaron ellos mismos.
Recogieron los testimonios de autoridades del ámbito sanitario, educativo y asociativo, que destacaron el carácter pionero del centro, «líder y referente nacional en la promoción de la donación de órganos». Además, presentaron un corto elaborado por los propios alumnos.
Testimonios
La jornada, en la que participaron 150 alumnos, contó con la participación del gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, así como el director del colegio, Javier Ojea, que defendió: «No fabricamos tornillos, sino que educamos personas».
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