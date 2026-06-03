El BNG denuncia podas en Castrelos en plena nidificación y acusa a Caballero de «negligencia ambiental»

El BNG de Vigo ha denunciado este miércoles la realización de podas en árboles urbanos en pleno período de nidificación de aves, en concreto en el parque de Castrelos, y ha acusado al gobierno municipal de actuar de forma ambientalmente irresponsable. La formación nacionalista considera que estas intervenciones carecen de justificación técnica y alertan de su impacto sobre la biodiversidad urbana en un momento especialmente sensible para muchas especies.

El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, advirtió de que este tipo de trabajos pueden tener consecuencias directas sobre la fauna. Según explicó, la poda durante el ciclo reproductivo puede provocar la destrucción de nidos, huevos o polluelos, así como el abandono de las crías por el estrés generado por la intervención humana. «Estamos a falar dunha práctica que pode provocar a destrución de niños, ovos e polos, ou o abandono das crías polo estrés e a perturbación das intervencións humanas», señaló.

La formación sostiene además que existe evidencia científica suficiente sobre los efectos negativos de estas actuaciones durante la época de cría. A juicio del BNG, las podas en estas fechas reducen el éxito reproductivo de las aves y agravan la presión que ya soportan las poblaciones urbanas por la pérdida y fragmentación de su hábitat. «Non existe ningunha xustificación técnica nin ambiental para actuar nestas datas», afirmó Igrexas.

El Bloque enmarca lo ocurrido en Castrelos dentro de una crítica más amplia al modelo municipal de gestión del arbolado. La organización sostiene que no se trata de un episodio aislado, sino de una práctica reiterada marcada por podas abusivas, intervenciones agresivas e incluso talas que, según su criterio, están deteriorando el patrimonio verde y la calidad de vida en la ciudad. «Ignorar os períodos biolóxicos das especies é unha mostra máis da neglixente xestión do verde urbano por parte do alcalde-leñador», cargó el portavoz nacionalista.

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El BNG vuelve a poner también el foco en la falta de un auténtico plan de poda. Considera que el documento actual no cumple unos mínimos técnicos exigibles y denuncia la ausencia de una planificación real que tenga en cuenta los ciclos biológicos de las especies, algo que, a su juicio, debería ser un principio básico en cualquier política moderna de gestión del verde urbano.