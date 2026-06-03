Los altos precios de la vivienda en Vigo hacen mella en las operaciones de compraventa: se desploman más de un 30% en un año

El mercado inmobiliario en Vigo parece haber empezado a regirse por unos patrones similares ya sea para los alquileres o la compraventa. Si hace unos días, el Observatorio da Vivenda de Galicia reflejaba que cada vez se firman menos arrendamientos a un precio que no deja de subir (claramente por encima de los 700 mensuales de media), lo mismo parece estar sucediendo con aquellos que buscan hacerse con un inmueble en propiedad, con el mercado ofreciendo síntomas en los últimos meses de un cierto «enfriamiento» tras varios trimestres en los que se estaban anotando cifras de operaciones que recordaban a los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria.

La última actualización de las estadísticas que recopila el Consejo General del Notariado reflejan que en el primer trimestre de este año, se formalizaron 545 operaciones de compraventa de viviendas o lo que es lo mismo, seis cada día, un registro que queda muy lejos de las ocho por jornada que había dejado el 2025. Tomando como referencia la comparativa interanual, el desplome de transacciones supera el 30% con relación al primer trimestre de 2025, período en el que los notarios certificaron 780 negocios que tuvieron como protagonista un bien residencial.

Los datos recopilados por los notarios permiten también conocer que esta importante reducción de transacciones inmobiliarias viene acompañada de un contexto en el que los precios siguen situados en el entorno de los 2.000 euros por metro cuadrado, una cifra que eleva el coste final de la vivienda a cotas inasumibles para muchas economías, especialmente por tener que hacer frente a una entrada muy elevada para poder acceder a una hipoteca, cuya cuota mensual suele ser más asequible en estos momentos que una de un alquiler.

Como es habitual, los principales agitadores del mercado inmobiliario suelen ser los pisos en edificios colectivos, que protagonizan más del 80% de transacciones, pero en este tipo de inmueble el precio del metro cuadrado todavía es de media más elevado que en el conjunto de las viviendas, al situarse en el primer trimestre de este ejercicio por encima de los 2.200 euros en las 454 transacciones registradas. El coste al que se enfrentan aquellos vigueses interesados en tener una propiedad un inmueble es, con todo, inferior en el arranque del presente año al que registran las ciudades de A Coruña (por encima de los 2.700 euros) y de Santiago (más de 2.400 euros).

Oferta

Los datos desvelados por los notarios permiten realizar una fotografía clara y nítida del momento en el que se formalizan las operaciones, pero estas suelen partir de unas cantidades todavía mucho más elevadas que requieren de un proceso negociador entre propietarios e interesados en los inmuebles. Así, a día de hoy, según consta en el portal especializado de búsqueda de hogar Idealista, hay alrededor de un millar de pisos en Vigo en el canal de comercialización, con la mitad de ellos ofertándose con un precio de salida de al menos 320.000 euros, mientras que en más del 10% se plantea una cantidad inicial superior al medio millón de euros.

En este sentido, hay importantes diferencias entre la vivienda nueva y de segunda mano. A la espera de que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) tenga efectos claros a medio plazo en el incremento del parque residencial, cuando empiecen a verse los resultados de las decenas de licencias que el Concello vigués ha concedido en los últimos meses desde la aprobación del documento, el primer trimestre de este año dejó apenas 13 pisos a estrenar vendidos, con el precio del metro cuadrado superando claramente los 3.500 euros, según el Consejo General del Notariado.

El sector de la construcción ha dejado claro en las últimas semanas que hay preocupación por el alza de costes para adquirir los materiales y los suministros, augurando que eso seguirá trasladándose al precio final de los inmuebles, por lo que el colectivo urge una colaboración público-privada para sacar adelante proyectos que contribuyan a aliviar el escenario para las familias, cuya principal preocupación desde hace tiempo sigue siendo la vivienda. Los datos no hacen más que confirmarlo.