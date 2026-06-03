11 millones de euros y mil empleos: los rodajes nutren Vigo

El impacto económico y cultural de los rodajes en Vigo ya no es solo cualitativo, ahora también cuantitativo: generó 11 millones de euros y dio empleo a más de 1.000 personas en los últimos años gracias a grandes producciones o campañas de publicidad. Esta fue una de las conclusiones que se expusieron durante la jornada organizada por la Fundación ProVigo sobre la industria cultural y el sector audiovisual.

Lo cierto es que desde la irrupción de la Vigo Film Office, capitaneada por Amaia Mauleón, la proyección de la ciudad no ha tenido parangón, convirtiéndose en el escenario de películas dirigidas por cineastas de renombre como «Romería», de la Premio Nacional de Cine, Carla Simón, o la serie «Caldas, el último barco», una adaptación del libro del escritor vigués Domingo Villar para Disney +. «La industria audiovisual es un sector rentable en el que merece la pena apostar. Por eso es tan importante tener datos, informes; que las productores nos den cuando finalizan sus rodajes los datos de ese impacto que han dejado en la ciudad», sostenía Mauleón durante su intervención en el acto celebrado en el Edificio Redeiras de la UVigo.

Otro dato acerca del impacto económico del sector demuestra que por cada euro que la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) concede como ayuda para grabaciones, se generan casi ocho, según su último informe.

Férreo defensor de la concepción de Vigo como plató de cine, series o cualquier otra expresión artística es el alcalde Abel Caballero, quien junto a los ediles Gorza Gómez y Elena Espinosa, dio cuenta en la progresión de la ciudad en este sector. «La dimensión de Vigo crece de forma exponencial. Somos una ciudad referencia en España y Europa y por eso tenemos que analizar bien por dónde van a ir las claves del desarrollo de los avances de la cultura y prepararnos», avanzó Caballero.

Y dentro de esta «preparación» juega un papel clave el Consorcio de la Zona Franca, presidida por David Regades. Esta institución trabaja desde hace años en la proyección de un «hub audiovisual», un ecosistema que aúna producción, posproducción, innovación y formación en un edificio de entre 8.000 y 9.000 m2 que albergue platós, estudios técnicos y espacios para empresas del sector. Su ubicación todavía es un misterio aunque se trabaja ya con varias alternativas. Caballero incidió en el apoyo del Concello y Zona Franca a este hub «para estar en la vanguardia de las nuevas formas de transmisión del mundo cultural y el audiovisual».

Otro de los puntos fuertes de la Vigo Film Office es poder actuar como «ventanilla única» para todas estas productoras que buscan desarrollar sus proyectos audiovisuales en la ciudad. Y es que desde el organismo municipal se coordinan y tramitan todos los permisos relativos a cada concejalía reduciendo los tiempos de gestión. «Queremos estar en todo. Aquí no hay especializaciones para acceder a las grandes plataformas, y lo vamos a hacer, le guste a algunos o no, porque tenemos fuerza y capacidad para hacerlo», recalcó el regidor.

En el acto también participaron Ana Sanromán Rodríguez, gerente de Esmerarte; José Manuel Rey García, jefe los museos municipales del Concello de Vigo; el concejal delegado de Cultural Gorka Gómez; Fran Alonso, director editorial de Galaxia y Xurxo Patiño Pérez, presidente de la Asociación de Libreros de Vigo. n