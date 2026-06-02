Colectivo LGBTIQ+
Vigo no tendrá fiesta del Orgullo LGBTIQ+ por primera vez en casi veinte años
La asociación Nos Mesmas explica que no puede asumir los costes ni sacar adelante el evento sin financiación pública
No son los mejores tiempos para el colectivo LGBTIQ+. La supuesta conquista de derechos de las últimas décadas choca ahora con una oleada de ataques homófobos en Galicia. En septiembre un hombre fue detenido en Vigo por un delito de odio de índole lgtbifóbica. En marzo un pontevedrés denunció que tres hombres le rompieron la nariz en el centro tras llamarle «maricón». Hace dos semanas otro chico daba parte a la policía tras haber sido pateado al grito de «bujarra de mierda» en Santiago de Compostela y hace tan solo unos días una joven denunciaba haber recibido un botellazo en la cabeza tras ser insultada por un grupo de hombres. Justo antes le habían llamado «bollera de mierda».
Este mes, en Vigo, habrá una manifestación el día 28, igual que cada junio. Es cuando se conmemoran los disturbios de Stonewall, que supusieron el revulsivo definitivo en la movilización social por la causa queer. También habrá actividades autogestionadas por Avante LGBT+ y Nós Mesmas, que incluirán obradoiros, coloquios históricos o una marcha ciclista, entre muchos otros.
Lo que no tendrá la ciudad, por primera vez desde 2009, es la típica fiesta del Orgullo, que comenzaba siempre tras la manifestación. La del año pasado se hizo en Porta do Sol. Desde Nós Mesmas, habituales organizadoras, explican que este evento requiere de una inversión económica que no pueden asumir solas. «Nós o Orgullo adiantámolo con cartos doutros proxectos e ímolo recuperando cando chega o día, coa barra e as actividades. Eses cartos témolos grazas a unha subvención que recibiamos todos os anos. Pero nesta ocasión desapareceu e non podemos adiantar nada», dice Elisabet Pérez, cofundadora de la entidad. A mayores, apunta una larga retahíla de requisitos que el Concello les solicita para llevar a cabo el evento, como baños públicos, seguros o similares a los que no pueden hacer frente solas.
En Nós Mesmas aseguran que no cuentan con ningún tipo de apoyo municipal. «Solicitábamos unha subvención a Igualdade e se nos concedían 3.000 euros, pero non tiñamos máis axuda. Este ano xa non contactamos con eles porque non queremos volver a rogar», cuenta la responsable. «A subvención tiña unha mención ao colectivo LGTBI+ como destinatario e a eliminaron», añade. Desde el ente municipal aseguran que el colectivo podrá acogerse a las ayudas de este año para las que se presentarán las bases próximamente. «Hasta el momento no han solicitado colaboración del Concello de Vigo para los actos de celebración del Día del Orgullo. Este colectivo no se presentó a esta misma convocatoria, ni en 2024 ni en 2025. En cualquier caso, siempre que solicitaron apoyo para actividades, el Concello de Vigo los ha apoyado con la aportación máxima, 3.000 euros», señalan.
Pérez contesta que con ese dinero no se puede hacer mucho y que la asociación está en un momento tan malo que se plantean en septiembre dejar de tener trabajadoras. «Tamén inflúe a falta de voluntariado, algo que está a ocorrer en todos os movementos sociais. Neste momento delicado non podemos asumir a carga», señala.
Por su parte, Gonzalo Lemos de Avante LGTBI+ cree que este es un buen momento «para que las instituciones refuercen el apoyo al colectivo de alguna manera». Con todo, recuerda que Orgullo habrá y será en forma de manifestación y actividades variadas y de gestión propia.
