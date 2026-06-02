Vigo estrena su primera Feria del Coche de Ocasión con más de 1.000 vehículos en Ifevi

Vigo sumará este fin de semana una nueva cita al calendario ferial de Ifevi con la primera edición de la Feria del Coche de Ocasión, un evento que aspira a consolidarse como escaparate de referencia del sector en Galicia. El certamen se celebrará del 5 al 7 de junio, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas, y reunirá en el recinto vigués más de 1.000 vehículos distribuidos en cerca de 20.000 metros cuadrados.

La presentación oficial tuvo lugar martes en la Cámara de Comercio de Vigo, Vilagarcía y Pontevedra, con presencia de representantes de Eventos Motor, Ifevi y del comité organizador. La idea de fondo es abrir en Vigo un formato que hasta ahora no existía: una feria especializada en vehículo de ocasión que concentre en un único espacio tanto a concesionarios oficiales de grandes marcas como a empresas independientes dedicadas a la compraventa.

Ese es, precisamente, el rasgo diferencial sobre el que quieren apoyarse los promotores del evento. El visitante podrá comparar en tiempo real precios, garantías y condiciones, sin necesidad de recorrer distintos puntos de la ciudad ni de encadenar visitas a varios establecimientos. En un mismo recinto convivirán utilitarios, SUV, eléctricos, híbridos, furgonetas y también modelos de gama alta, con una oferta pensada para perfiles de compra muy distintos.

La feria llega además con un componente claramente comercial. Los expositores anunciarán descuentos y condiciones exclusivas para quienes decidan cerrar la operación durante los días del certamen, lo que convierte la cita no solo en un escaparate, sino también en una herramienta directa de venta. En otras palabras: Ifevi no será estos días solo un lugar para mirar, sino también para salir con compra hecha.

Los organizadores subrayan que esta primera edición nace con «vocación de permanencia» y con la aspiración de asentarse como gran cita anual del vehículo de ocasión en Galicia. La ambición es doble: por un lado, poner en valor la fortaleza comercial del sector; por otro, acercar a compradores y vendedores en un entorno profesional, cómodo y de confianza.

La entrada general costará 3 euros, estará disponible tanto en la web de Eventos Motor como en taquilla, y los niños de hasta 12 años podrán acceder gratis. La organización permitirá además el acceso con mascotas, en un guiño a un modelo de feria cada vez más abierto y adaptado al visitante.

Vigo refuerza así su agenda ferial con una cita inédita en torno a uno de los mercados más dinámicos del motor, el del coche de ocasión, que gana peso en un momento en el que el comprador busca ajustar presupuesto sin renunciar a variedad ni a respaldo profesional. Ifevi probará ahora si esa demanda también puede traducirse en un salón estable con sello propio.