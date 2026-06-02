Uber cumple un año en Vigo: 137 expedientes sancionadores por hacer trayectos sin licencia y 114 vehículos inmovilizados

En junio de hace justo un año, las calles de Vigo empezaron a tener unos nuevos inquilinos. Los coches híbridos y eléctricos de la multinacional Uber empezaron a realizar servicios por la ciudad pese a que el Concello de Vigo denegó todas las solicitudes de transporte urbano de pasajeros. Desde el primer momento, sin embargo, los VTC no tuvieron en cuenta esta falta de permiso y no dejaron de hacer traslados por la ciudad, algo que provocó la ira del sector del taxi, que se levantó en pie de guerra acusando a Uber de «competencia desleal».

Con el paso de los meses, la Policía Local intensificó la vigilancia sobre los VTC por hacer estos servicios sin licencia. Así, en total, desde la llegada de Uber a Vigo, según fuentes municipales, ejecutaron un total de 134 expedientes sancionadores a estos conductores e inmovilizaron 114 vehículos, es decir, además de la multa, una grúa los trasladó al depósito municipal. Todas estas actuaciones, de momento, no han servido para que Uber haya dejado de operar en Vigo como hace en otras ciudades: cualquier persona puede contratar un servicio a través de su aplicación pagando una tarifa que se fija en función de la demanda que haya en ese momento.

Es más, los VTC han ido un paso más allá y han presentado más de una treintena de recursos contencioso-administrativos por la desestimación de la licencia municipal para realizar traslados urbanos de pasajeros. Es decir, han judicializado su situación para intentar que sea un tribunal el que intervenga y legalice sus servicios.

Los grandes opositores de la llegada a Uber de Vigo son los taxistas. Desde el primer momento, han tomado medidas para mejorar su servicio, por ejemplo eliminando el descanso obligatorio semanal de forma que cada uno se pueda autorregular sus horarios y que haya el mayor número de taxis en las calles y evitar así que los ciudadanos tengan que recurrir a un VTC.

Además, la central Radio Taxi, que aglutina al 90% de las licencias en Vigo, ha puesto en marcha una aplicación móvil para contratar de forma rápida un trayecto. Se trata de una demanda histórica en el sector, tanto por parte de los conductores como especialmente de los vigueses, que solicitaban una mayor agilidad para pedir un taxi sin tener que llamar a la central o esperar por uno en alguna de las paradas. Cuenta con prácticamente las mismas funcionalidades que la aplicación de Uber: el pasajero puede indicar la dirección de recogida y la del destino y seguir en directo el estado del servicio para saber cuánto va a tardar el taxi. Además, se le ofrece un precio orientativo del servicio. Blyr no solo permite pedir un taxi al momento, sino también tiene activada la opción de elegir el día y la hora concreta a la que el cliente desea ser recogido.

El rechazo frontal de los taxistas vigueses a Uber se demuestra en el hecho que ninguno de los más de quinientos que trabajan en la ciudad han aceptado la oferta de la multinacional para sumarse a su plataforma bajo la promesa de doblar sus ingresos. Para operar a través de la plataforma de Uber, los taxistas podrían hacerlo a cambio de una comisión del 12% por cada trayecto.

La oferta de la multinacional, además, incluiría trescientos euros adicionales por completar 25 viajes de Uber en sus primeros sesenta días en la aplicación, y otros trescientos a cada taxista que recomiende a un compañero sumarse a la aplicación, que se reciben cuando dicho compañero complete sus primeros 25 viajes. Pero ningún taxista ha aceptado la oferta. La prueba es que, al contrario que en otras ciudades como Madrid o Barcelona, a través de la aplicación de Uber no se puede contratar el trayecto a un taxi, únicamente se puede seleccionar un VTC.

Falseamiento de matrícula

Los taxistas están sumando presión contra los Uber en la ciudad. El último episodio fue hace apenas unas semanas, cuando «cazaron» a un VTC que el mismo día pero a horas diferentes circulaba por la carretera de Camposancos con una matrícula azul, la obligatoria tanto para taxis como para VTC, y posteriormente aparecía con una placa blanca por la avenida de Castelao, en Coia. El sector entiende que esta manipulación de la matrícula busca esquivar la vigilancia policial durante los traslados de pasajeros por Vigo y evitar de esta forma las correspondientes multas por realizar estos traslados sin la autorización municipal.