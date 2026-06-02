Así son las «pastillas» que los estudiantes de Vigo adquieren en la farmacia para concentrarse en exámenes

La PAU arrancó hoy en Galicia, donde están convocados más de 13.000 alumnos. Van a ser tres días de exámenes en los que el control del material será más estricto que en otras ediciones para evitar cualquier intento de fraude. Por tanto, estudiar se convierte en la única alternativa para los jóvenes.

Para ello, muchos usan pequeñas ayudas como los aminoácidos con taurina en forma de pastilla. En la farmacia de Torrecedeira, junto a la biblioteca de Peritos, había expuestas dos opciones en una caja en la que podía leerse «Exámenes». Son Leotron y Berocca, complementos alimenticios dirigidos a periodos de esfuerzo intelectual. Otros boticarios de la ciudad también coinciden en que la venta de estos suplementos tienen ahora más tirón que en otras épocas. El primero combina taurina, cafeína, vitaminas y minerales, además de fosfoserina, un compuesto presente en las membranas celulares y relacionado con el funcionamiento cerebral. La propia marca lo comercializa para épocas de estudio intenso y antes de pruebas académicas.

Berocca, por su parte, basa su fórmula en vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como el magnesio y el zinc, nutrientes vinculados al metabolismo energético y al funcionamiento normal del sistema nervioso. Al igual que Leotron, se vende como un complemento para combatir la fatiga y favorecer la concentración durante periodos de alta exigencia.

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Según explica el farmacéutico del establecimiento, este tipo de productos experimenta un repunte de demanda coincidiendo con los exámenes y asegura que vende más de cinco cajas al mes entre estudiantes que buscan un apoyo extra durante las semanas de estudio.