Rosalía, las pantallas y Buero Vallejo, protagonistas del inicio de la PAU

Un texto sobre el uso de las pantallas y el estrés que genera, así como el cambio de sonidos urbanos al beat clásico de la cantante catalana Rosalía protagonizaron los comentarios de texto del examen de Lengua y Literatura con el que dio comienzo la PAU en Galicia. «La Fundación», obra teatral de Antonio Buero Vallejo y la Generación del 98 centraron el bloque de literatura en esta prueba que marca para 3.026 alumnos de Vigo y su área el acceso a la universidad.

A las 11.30 comenzó el primer descanso, que muchos aprovecharon para dar un último repaso a las asignaturas de Historia de España o de la Filosofía, prueba que arranca a las 12.00 y que pone el final a los exámenes de la mañana.

«Esperábamos algo de inmigración o la IA pero no la espiritualidad y menos con Rosalía»

En general, alumnado del IES Santa Irene, Politécnico de Vigo o Alexandre Bóveda, con sede en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en Torrecedeira, ha salido muy satisfecho con la primera parte de la prueba, aunque sí sorprendidos por el comentario de texto sobre Rosalía. «Esperábamos algo de inmigración o la IA pero no la espiritualidad y menos con Rosalía pero al menos podías enlazarlo con temas de actualidad», comentaban Mayte y Sofía, del instituto de Plaza América.

Ambas reconocen que resultó mucho más complicado el curso que afrontar el propio examen. «Al final no es tan grave o duro como parece, ahora ya estamos mucho más tranquilas», comentan.

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Sus compañeras Raquel, Raquel y María también destacan la dificultad de Bachillerato en comparación con la PAU. «Lo esperaba peor, estar más nerviosa, no contestar a nada, pero no fue así. La clave era venir tranquilas», cuentan.