Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PAU en GaliciaSAICRedes fantasmaElecciones municipales 2027Uber en VigoAscenso UD Ourense
instagramlinkedin

Rosalía, las pantallas y Buero Vallejo, protagonistas del inicio de la PAU

Unos 3.000 alumnos de Vigo y su área se enfrentan estos días a las pruebas de acceso a la universidad

Más de 3.000 estudiantes del área de Vigo empiezan hoy las pruebas de acceso a la universidad en el campus de la UVigo

Más de 3.000 estudiantes del área de Vigo empiezan hoy las pruebas de acceso a la universidad en el campus de la UVigo

Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Villanueva

Un texto sobre el uso de las pantallas y el estrés que genera, así como el cambio de sonidos urbanos al beat clásico de la cantante catalana Rosalía protagonizaron los comentarios de texto del examen de Lengua y Literatura con el que dio comienzo la PAU en Galicia. «La Fundación», obra teatral de Antonio Buero Vallejo y la Generación del 98 centraron el bloque de literatura en esta prueba que marca para 3.026 alumnos de Vigo y su área el acceso a la universidad.

A las 11.30 comenzó el primer descanso, que muchos aprovecharon para dar un último repaso a las asignaturas de Historia de España o de la Filosofía, prueba que arranca a las 12.00 y que pone el final a los exámenes de la mañana.

«Esperábamos algo de inmigración o la IA pero no la espiritualidad y menos con Rosalía»

En general, alumnado del IES Santa Irene, Politécnico de Vigo o Alexandre Bóveda, con sede en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en Torrecedeira, ha salido muy satisfecho con la primera parte de la prueba, aunque sí sorprendidos por el comentario de texto sobre Rosalía. «Esperábamos algo de inmigración o la IA pero no la espiritualidad y menos con Rosalía pero al menos podías enlazarlo con temas de actualidad», comentaban Mayte y Sofía, del instituto de Plaza América.

Ambas reconocen que resultó mucho más complicado el curso que afrontar el propio examen. «Al final no es tan grave o duro como parece, ahora ya estamos mucho más tranquilas», comentan.

Noticias relacionadas

Sus compañeras Raquel, Raquel y María también destacan la dificultad de Bachillerato en comparación con la PAU. «Lo esperaba peor, estar más nerviosa, no contestar a nada, pero no fue así. La clave era venir tranquilas», cuentan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
  2. Reabre al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo después de una hora cerrado por riesgo de inundación
  3. Habla José Antonio Galve, del grupo chino que levantará una factoría de coches en Ferrol: «La planta hará vehículos eléctricos e híbridos enchufables»
  4. La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil
  5. Un padre y una hija que utilizaban la aplicación de «Geocaching» localizan un cuerpo momificado en Monteferro (Nigrán)
  6. Las mejores imágenes del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  7. Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama
  8. Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)

Rosalía, las pantallas y Buero Vallejo, protagonistas del inicio de la PAU

Rosalía, las pantallas y Buero Vallejo, protagonistas del inicio de la PAU

Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella

Detenido en Vigo por actuar como «mula bancaria» en una estafa de 94.000 euros por el método de la «hija en apuros»

Detenido en Vigo por actuar como «mula bancaria» en una estafa de 94.000 euros por el método de la «hija en apuros»

Así son las «pastillas» que los estudiantes de Vigo adquieren en la farmacia para concentrarse en exámenes

Así son las «pastillas» que los estudiantes de Vigo adquieren en la farmacia para concentrarse en exámenes

La nota de corte del 50% de los grados de la UVigo supera la media nacional

La nota de corte del 50% de los grados de la UVigo supera la media nacional

Condenado el «desokupa» que coaccionó a una inquilina en Vigo

Condenado el «desokupa» que coaccionó a una inquilina en Vigo

La Fiscalía pide casi 20 años de prisión para O Grilo por el crimen de Estela Blach en Baiona

La Fiscalía pide casi 20 años de prisión para O Grilo por el crimen de Estela Blach en Baiona

Últimas horas de preparación para la PAU 2026 en Vigo: «Puedo hacerlo, pero si no apruebo, el mundo no se va a acabar»

Últimas horas de preparación para la PAU 2026 en Vigo: «Puedo hacerlo, pero si no apruebo, el mundo no se va a acabar»
Tracking Pixel Contents