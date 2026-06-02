Rescatan a una mujer del interior de un edificio en Vigo tras precipitarse por una trampilla y caer unos siete metros de altura
La víctima, de 55 años de edad, fue trasladada al hospital con pronóstico reservado
Una mujer de 55 años fue rescatada en la tarde de este martes en Vigo después de precipitarse por una trampilla en el interior de un edificio situado en el número 84 de la calle Urzáiz. La víctima cayó desde una altura aproximada de siete metros y fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario con pronóstico reservado.
El aviso se produjo en torno a las 21.00 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de la caída de una mujer en un rellano del inmueble. Según relataron los bomberos, la mujer se encontraba retirando unos enseres cuando pisó una especie de trampilla situada en el suelo y cubierta con una plancha. La estructura cedió y la víctima se precipitó al vacío.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Vigo, que tuvieron que intervenir para rescatar a la mujer del interior del edificio. También acudieron agentes de la Policía Local y personal de emergencias del 112.
En el momento del rescate, la mujer se encontraba consciente, aunque por el momento no han trascendido las lesiones concretas que presenta ni la gravedad definitiva de la caída.
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