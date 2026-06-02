Una regata inclusiva y una yincana educativa, las grandes novedades del Festival Azul

Dar a conocer y acercar a la ciudadanía la riqueza y la diversidad de actividades náuticas que ofrece nuestro entorno es el objetivo con el que el Clúster Náutico Rías Baixas celebra una nueva edición del Festival Azul. Entre el jueves 11 y el domingo 14 de junio, la Ría de Vigo volverá a convertirse en el escenario de un amplio programa para que todos los públicos disfruten del mar, al tiempo que destaca su potencial náutico, turístico y gastronómico.

Desde hoy ya están abiertas las inscripciones para participar en las diferentes actividades del festival, que cuentan con aforo limitado. El programa recupera algunas de las propuestas con mayor acogida entre el público y que forman parte del Festival Azul desde su primera edición, en 2021, como el tradicional showcooking o las rutas del pulpo y del mejillón.

Como novedad, la cita incorpora una regata inclusiva. «Una propuesta que refuerza el compromiso del evento con un modelo de actividad náutica más abierto, participativo y accesible, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito del mar», destacan desde la organización.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y acceder al proceso de inscripción a través del blog de la web: https://www.ariven.es/blog/.

Escolares

Un año más, el festival combinará las actividades abiertas al público general con un programa dirigido a centros educativos, para acercar a los alumnos la realidad del mar, las actividades náuticas y las profesiones vinculadas al entorno marítimo. En esta edición, están previstas 10 actividades para escolares, con la participación ya confirmada de 10 centros y más de 900 estudiantes inscritos hasta el momento.

Dentro de la programación educativa, se desarrollará una actividad organizada por Anfaco-Cytma y Clusaga en la que los estudiantes descubrirán el peso estratégico del sector pesquero-conservero gallego y el valor del producto local de calidad, a través de un formato escape room y yincana. La actividad combinará una salida en catamarán por la ría con talleres en tierra en los que los participantes, organizados en grupos, recorrerán de forma lúdica toda la cadena de valor del producto del mar: desde la extracción y la acuicultura hasta la lonja, la industria transformadora, la distribución y el consumo responsable.

Los centros educativos interesados en participar en alguna de las actividades programadas pueden solicitar información e inscribirse escribiendo a los correos electrónicos: arivenriadevigo@gmail.com e info@ariven.es.

El Festival Azul 2026 cuenta con el patrocinio de la Consellería do Mar, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Secretaría Xeral para o Deporte, así como con la colaboración de Anfaco-Cytma, Gadis y Abanca.