El Puerto de Vigo intensifica en Bruselas su ofensiva para lograr el estatus de nodal europeo

El Puerto de Vigo ha llevado esta semana a Bruselas una de sus reclamaciones estratégicas más persistentes: ser reconocido como puerto nodal dentro de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). Y lo ha hecho con una agenda de alto voltaje político e institucional, diseñada expresamente para recabar apoyos en los centros de decisión comunitarios y para defender que la posición de Vigo en el sistema logístico atlántico europeo merece una revisión de estatus.

La delegación, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, viajó a la capital comunitaria acompañada por la directora de la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, Ana Ramos, y parte del equipo directivo del Puerto. Aunque la misión incluía una agenda amplia sobre pesca, economía azul e infraestructuras, el objetivo político de fondo era claro: abrir camino para que Vigo sea considerado puerto nodal y no quede encajado en una categoría que el Puerto considera desfasada respecto a su peso real en el noroeste peninsular.

El movimiento más relevante en esa ofensiva se produjo en la reunión con Gesine Meissner, coordinadora para el Espacio Marítimo Europeo y responsable de supervisar la integración y descarbonización de las infraestructuras de la red TEN-T. Fue en ese encuentro donde la delegación viguesa puso de forma directa sobre la mesa la necesidad de incorporar a Vigo a la categoría de puerto nodal de la red europea. Para sostener la reivindicación, Botana presentó el informe elaborado por la Universidade de Vigo que justifica el peso socioeconómico y logístico del enclave en el noroeste ibérico.

La tesis del Puerto es que el reglamento europeo sigue midiendo la relevancia de las infraestructuras con parámetros que ya no reflejan adecuadamente la realidad actual del tráfico marítimo y de la economía portuaria. De ahí que la delegación defendiese en Bruselas que la evaluación de los puertos no puede descansar solo en el volumen total de toneladas, sino también en variables más afinadas y contemporáneas, ligadas al valor estratégico de las cadenas mar-industria, la conectividad ferroviaria o la aportación al ecosistema de economía azul.

La agenda de contactos se completó con una reunión con el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, cuyo apoyo se busca en el Parlamento Europeo para reforzar el posicionamiento de las infraestructuras ferroviarias y logísticas del noroeste del Corredor Atlántico. El Puerto entiende que la batalla por el reconocimiento nodal no se libra solo en el terreno técnico, sino también en el político, y que necesita aliados capaces de trasladar esa reivindicación al núcleo legislativo y presupuestario de la Unión.

En paralelo, la delegación mantuvo también encuentros con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y con Delilah Al Khudhairy, directora de Política Marítima y Economía Azul de la DG MARE. En esas reuniones, Vigo puso en valor su papel como principal puerto pesquero de la UE y como referente internacional en políticas de Blue Growth, una estrategia que lidera desde 2016. Aunque el asunto nodal estaba en otra carpeta, el mensaje de fondo era el mismo: Vigo quiere que Bruselas lo lea como una infraestructura central en el ecosistema marítimo-industrial atlántico, no como un actor periférico.