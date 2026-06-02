Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella

Cuenta atrás para que Portugal entre en la liga de los países con Alta Velocidad en su ferrocarril. El país vecino está ultimando los que serán los primeros kilómetros en su red y que le permitirán reducir los tiempos de viaje hacia España. Después de años de obras, retrasos y promesas, esta primera línea supondrá un hito crucial para el que ya está casi todo listo después del transporte de suministros en convoyes especiales hasta la frontera. Desgraciadamente, no será con la que marca el río Miño hacia Galicia.

Está previsto que en los próximos meses pueda entrar en servicio la flamante nueva línea entre Évora y Elvas, tronco central de la que conectará Madrid y Lisboa a través de Extremadura en la próxima década. En las últimas semanas se han realizado recorridos con mercantes que portaban balasto —piedra triturada sobre las vías— o las traviesas monobloque que constituirán el carril

Convoy de Medway con los materiales / Alentejolover

Estos transportes a cargo de la compañía Medway suponen las primeras circulaciones completas por el nuevo trazado, aunque todavía faltan las de homologación y las pruebas para servicios comerciales. Está previsto que durante la próxima semana varios trenes Intercidades sufran distorsiones horarias debido a los trabajos sobre la infraestructura.

Calendario previsto

La línea entre Évora y Elvas encara su recta final de obras con más de dos años de retraso pese a su escasa dificultad en lo que a obras singulares se refiere. Con 89,5 kilómetros de distancia hasta las puertas de la frontera, forma parte del Corredor Internacional Sur que conectará el puerto de Sines con el resto de Europa a través de Extremadura. A su vez, forma parte de la línea entre Lisboa y Madrid para la cual la Comisión Europea emitió en octubre su «Decisión de ejecución» en la que fija un calendario con hitos y dos horizontes: en 2030 los trenes directos tardarán cinco horas en unir las dos capitales ibéricas y en 2034 dos horas menos.

En dicho texto, rubricado por ambos gobiernos, establece que «las obras de construcción de la nueva línea de alta velocidad entre Évora y Caia se completarán a finales de 2025, y este tramo se pondrá en servicio a mediados de 2026», siendo así la primera de las seis aperturas parciales para este trazado de más de 600 kilómetros.

Tren de mercancías de Medway en la nueva Línea de Alta Velocidad entre Évora y Elvas / Alentejolover

Una vez finalizadas las principales actuaciones y mientras se sigue instalando la catenaria en los distintos subtramos, Infraestruturas de Portugal comenzó en otoño las pruebas por su trazado. Estos trabajos corren a cargo de la española Redalsa, una filial de Adif encargada de la «inspección ultrasónica» de las vías, también conocido como «ensayo no destructivo». El tramo final de 11 kilómetros entre Elvas y el río Caia que marca la frontera se limita a modernizar el actual.

Características del trazado

Los recorridos con trenes de pruebas continuarán durante los próximos meses como paso previo indispensable a los primeros ensayos comerciales. En el nuevo trazado por el Alentejo se permitirá una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, reduciendo el tiempo de viaje entre Lisboa y Badajoz de las 3 horas y 35 minutos a la frontera a algo menos de tres horas en los servicios directos.

El resto del recorte en el desplazamiento esta década llegará con la implantación del ERTMS en 2027 y la duplicación de la vía convencional entre Poceirão a Bombel que debería arrancar este año y estará en servicio a finales de 2029. La guinda llegará ya en la próxima década, con la Tercera Travesía del Tajo al sur de Lisboa.

Esta línea fue la primera piedra de la modernización de este medio de transporte efectuada por el Gobierno de Antonio Costa, adjudicándose los contratos por más de 500 millones de euros en 2018 al incluirlos en el Ferrovia 2020.