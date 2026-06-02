Los partidos políticos de Vigo miran ya a las urnas en 2027: muchas certezas y escasas incógnitas por despejar

Salvo que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, o el autonómico, Alfonso Rueda, decidan disolver las cámaras para convocar elecciones anticipadas en el Estado o en Galicia, la próxima cita con las urnas que tendrán los vecinos de Vigo serán los comicios municipales, que se celebrarán previsiblemente el 23 de mayo de 2027. A un año vista, las principales cartas de la baraja que se encontrarán los vigueses en las papeletas están ya confirmadas oficialmente (PSOE y BNG) o son un secreto a voces (PP), mientras que son todavía una incógnita las opciones que habrá en la izquierda alternativa o en Vox, a la espera de conocer otras posibles candidaturas minoritarias que decidan concurrir a los comicios. En 2023, fueron siete las papeletas en las mesas electorales, al concurrir también Ciudadanos, que ha desaparecido del mapa, y el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG), un habitual en todas las elecciones.

El principal favorito y el rival a batir será, una vez más, el PSOE de Abel Caballero, con una holgada mayoría absoluta que aspira a revalidar con el infatigable alcalde al frente, que ya ha anunciado su disposición no solo a concurrir en 2027, sino también en 2031, convencido de mantener e incluso superar los 19 concejales que le otorgaron los vigueses en 2023.

Mientras, los dos partidos que forman la oposición desde hace tres años optan por dos vías distintas. El PP presentará una nueva cabeza de cartel tras los fiascos protagonizados por Elena Muñoz en 2015 y 2019 y la tímida recuperación en 2023 con Marta Fernández-Tapias. A falta de la confirmación oficial que tendrá lugar en unos días, pocos dudan de que será la actual presidenta local del partido y vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, la que confrontará con Caballero para intentar recuperar el terreno perdido en los últimos 12 años. A diferencia de su predecesora, Sánchez ha tenido ya tiempo de confrontar directamente en el salón de plenos y gracias a su cargo en el gobierno provincial.

Por su parte, el BNG ha confirmado en las últimas semanas la opción de Xabier P. Igrexas, que afrontará sus terceras elecciones como cabeza de lista con la misión de aprovechar la ola de simpatía que los nacionalistas han ido cosechando en los últimos años a nivel autonómico, que les llevó incluso en 2024 a ser la fuerza más votada en Vigo en las elecciones al Parlamento de Galicia. Tras conseguir regresar a la Corporación en 2019 con un concejal, en 2023 saltaron a los tres representantes y todo lo que no sea mejorar esos datos será un fracaso.

Fuera del consistorio se quedó, tras ocho años, la izquierda alternativa que se aglutinó en 2015, 2019 y 2023 en torno a la marca de Marea de Vigo, una confluencia que, ahora, fuerzas como Sumar, Esquerda Unida, Podemos o Equo tratan de volver a coser. Gloria Alonso, secretaria de organización de Sumar Galicia, muestra optimismo («haberá unha confluencia») y confía en tener una propuesta programática consensuada antes de verano, aunque no hay plazos todavía para hablar de cómo se conformará la candidatura, algo que no les preocupa de momento. «O importante é ter un proxecto e logo artellar os nomes», apunta Gloria Alonso.

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En el otro extremo del arco ideológico, el presidente provincial de Vox y candidato en Vigo en 2023, Álvaro Díaz-Mella, aplaza a febrero o marzo de 2027 la designación del cabeza de cartel de su formación en la ciudad, apelando «a que en Vox somos previsibles con estos temas» y mostrándose como un «mandado» al ser preguntado sobre si repetirá. Díaz-Mella está convencido de que su partido crecerá en apoyos y detecta una ola creciente de simpatía a Vox en Vigo y provincia.