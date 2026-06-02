La nota de corte del 50% de los grados de la UVigo supera la media nacional

Cierto es que una nota de corte no mide la calidad de una universidad, sino lo «fácil» o «difícil» que supone acceder a una determinada titulación de dicha universidad. Pero no es menos cierto que una nota de corte alta suele reflejar que muchas personas, o al menos las que mejor nota sacan, quieren estudiar allí al ser las plazas limitadas. Esta demanda la tienen muy en cuenta los más de 3.000 alumnos y alumnas de colegios e institutos del área de Vigo que hoy se enfrentan a los exámenes de la PAU en alguna de las nueve sedes repartidas por la ciudad.

La UVigo es referente autonómica –y nacional– en muchas titulaciones, como las ingenierías, pero no son las únicas. Concretamente y atendiendo a las últimas notas de corte facilitadas por la CIUG (curso 2025/2026) y a las que obran en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la nota de corte de prácticamente la mitad de las titulaciones de Grado que oferta la Universidad de Vigo supera la media nacional.

En esta estadística no figuran los PCEO (Programa Conjunto de Estudios Oficiales, más conocidos como dobles grados) ni los PARS (Programas Académicos de Recorrido Sucesivo). Atendiendo a ello, de las 42 titulaciones ofertadas por los tres campus –Vigo, Ourense y Pontevedra–, en 23 de ellas la nota de corte supera el promedio del resto de universidades que también cuentan con esta oferta académica en Grado.

Destacan, por ejemplo, el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), cuya nota de corte en Vigo fue 8,084 mientras que la media nacional se sitúa en el 6,45 . Llamativa es también la puntuación mínima de admisión para el Grado en Educación Primaria en el campus del Lérez: la CIUG lo sitúa en 9,55 frente al 7,83 que marca la media del resto de instituciones superiores que ofertan esta carrera.

En cuanto a las ingeniarías, destaca Ingeniería Mecánica, que en Vigo cerró el acceso con un 9,92 y en el resto de universidades, la nota media fue de un 7,57. También la reciente Ingeniería de la Automoción Dual supera en casi 4 puntos –10,84 frente a un 6,68 – la nota de corte de la otra única universidad que la oferta, la Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya, de titularidad privada.

Totalidad de las carreras

En total, por encima de la media nacional en cuanto a la nota de corte del último año están los siguientes títulos: Derecho, Educación Infantil (Ourense), Educación Primaria (Ourense), Ingeniería Agraria, Trabajo Social, Turismo, Geografía e Historia, Ingeniería Aeroespacial, Relaciones Internacionales, Doble Grado de ADE e Ingeniería Informática y en ADE y Derecho (los únicos que sí sale en las estadísticas del Ministerio), Comunicación Audiovisual, Educación Infantil (Pontevedra), Fisioterapia, Diseño, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería en Organización Industrial y Química.

Si bien la nota de corte sí es referente para los estudiantes a la hora de escoger universidad ya que es el criterio objetivo que te permite acceder a la misma o no, hay muchos otros factores a tener en cuenta a la hora de decantarte por una titulación en una u otra universidad como es el plan de estudios, las prácticas curriculares o extracurriculares, las salidas laborales, etc.

En el caso de la UVigo, por ejemplo, esta note de corte ha variado mucho en los últimos años, primero por la mayor opcionalidad en los exámenes de PAU post pandemia y luego, precisamente, por el nuevo formato de prueba. El año pasado, en el curso 2024/2025, las notas de corte cayeron en casi la mitad de las titulaciones con respecto al año lectivo anterior.