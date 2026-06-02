La humanización de Rosalía de Castro en Vigo entra en punto muerto

La humanización de un tramo de la rúa Rosalía de Castro de Vigo, que en principio se iba a acometer mediante un convenio de colaboración entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra, entra en punto muerto al crecer las discrepancias entre ambas administraciones después de que la vicepresidenta del gobierno provincial, Luisa Sánchez, anunciase el lunes que se había remitido un texto al Concello para «firmarlo ya», con el objetivo de desbloquear un proyecto que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones.

El contenido del convenio no ha sentado nada bien al gobierno municipal vigués, que por boca de su portavoz, Carlos López Font, arremetió con dureza contra Luisa Sánchez. «Está mintiendo, envió una propuesta anunciando que van a cambiar todo con algo totalmente distinto a los que firma con el resto de concellos para que así no podamos firmar, la que es líder del PP de Vigo avala esta discriminación a la ciudad con una propuesta llena de amenazas, limitaciones, obligaciones e imposiciones, con un tono hostil impropio», señala López Font, asegurando que «si nos envían lo acordado, mañana mismo firmamos».

El anuncio de la Diputación ha enfadado también al BNG de Vigo, que rechaza la «ameaza velada» de que se ligue la ayuda de 1,7 millones a la celebración de un acto público de firma de convenio. «É inaceptábel que o goberno do PP pretenda utilizar os recursos da Deputación como instrumento de presión política, os investimentos non poden estar subordinados á fobia ou á adicción a un selfie», expone el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que hace un llamamiento también al alcalde vigués, Abel Caballero, a dar normalidad institucional a los acuerdos con otras administraciones.

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Tras el revuelo, fuentes de la Diputación remarcan que el convenio enviado a Vigo es idéntico al ya aprobado por el Concello de Pontevedra y que son los técnicos de la institución los que han formulado la propuesta en base a la legislación vigente. Desde el gobierno provincial, urgen a Caballero «colaboración institucional».