Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feijoo rechaza ir a WaterlooAbuso Urgencias GaliciaPAU en GaliciaSAICAlfonso VillaresUber en VigoAscenso UD OurenseFARO lanza Vive Vigo
instagramlinkedin

Cooperación

La humanización de Rosalía de Castro en Vigo entra en punto muerto

El gobierno local arremete contra la propuesta de convenio de la Diputación de Pontevedra, críticas a las que se suma el BNG

Una recreación virtual del futuro proyecto de reforma de la calle Rosalía de Castro.

Una recreación virtual del futuro proyecto de reforma de la calle Rosalía de Castro.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La humanización de un tramo de la rúa Rosalía de Castro de Vigo, que en principio se iba a acometer mediante un convenio de colaboración entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra, entra en punto muerto al crecer las discrepancias entre ambas administraciones después de que la vicepresidenta del gobierno provincial, Luisa Sánchez, anunciase el lunes que se había remitido un texto al Concello para «firmarlo ya», con el objetivo de desbloquear un proyecto que cuenta con un presupuesto de 2,4 millones.

El contenido del convenio no ha sentado nada bien al gobierno municipal vigués, que por boca de su portavoz, Carlos López Font, arremetió con dureza contra Luisa Sánchez. «Está mintiendo, envió una propuesta anunciando que van a cambiar todo con algo totalmente distinto a los que firma con el resto de concellos para que así no podamos firmar, la que es líder del PP de Vigo avala esta discriminación a la ciudad con una propuesta llena de amenazas, limitaciones, obligaciones e imposiciones, con un tono hostil impropio», señala López Font, asegurando que «si nos envían lo acordado, mañana mismo firmamos».

El anuncio de la Diputación ha enfadado también al BNG de Vigo, que rechaza la «ameaza velada» de que se ligue la ayuda de 1,7 millones a la celebración de un acto público de firma de convenio. «É inaceptábel que o goberno do PP pretenda utilizar os recursos da Deputación como instrumento de presión política, os investimentos non poden estar subordinados á fobia ou á adicción a un selfie», expone el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, que hace un llamamiento también al alcalde vigués, Abel Caballero, a dar normalidad institucional a los acuerdos con otras administraciones.

Noticias relacionadas

Tras el revuelo, fuentes de la Diputación remarcan que el convenio enviado a Vigo es idéntico al ya aprobado por el Concello de Pontevedra y que son los técnicos de la institución los que han formulado la propuesta en base a la legislación vigente. Desde el gobierno provincial, urgen a Caballero «colaboración institucional».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, minuto a minuto
  2. Reabre al tráfico el túnel de Beiramar en Vigo después de una hora cerrado por riesgo de inundación
  3. Habla José Antonio Galve, del grupo chino que levantará una factoría de coches en Ferrol: «La planta hará vehículos eléctricos e híbridos enchufables»
  4. La exhibición de las Fuerzas Armadas fascina a miles de personas en Samil
  5. Un padre y una hija que utilizaban la aplicación de «Geocaching» localizan un cuerpo momificado en Monteferro (Nigrán)
  6. Las mejores imágenes del acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
  7. Uruguay presenta oferta para comprar patrulleras usadas por 20 millones tras rescindir con Cardama
  8. Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)

La humanización de Rosalía de Castro en Vigo entra en punto muerto

La humanización de Rosalía de Castro en Vigo entra en punto muerto

Rosalía, las pantallas y Buero Vallejo, protagonistas del inicio de la PAU

Rosalía, las pantallas y Buero Vallejo, protagonistas del inicio de la PAU

Vigo no tendrá fiesta del Orgullo LGBTIQ+ por primera vez en casi veinte años

FARO lanza «Vive Vigo», la nueva sección para compartir la vida social de la ciudad

FARO lanza «Vive Vigo», la nueva sección para compartir la vida social de la ciudad

El último gran solar vacío de García Barbón ya tiene licencia: seis plantas y 34 viviendas en pleno centro de Vigo

La Fiscalía pide casi 20 años de prisión para O Grilo por el crimen de Estela Blach en Baiona

La Fiscalía pide casi 20 años de prisión para O Grilo por el crimen de Estela Blach en Baiona

Más de un centenar de escolares sacan el emprendimiento a la calle con el mercado de DepoEmprende en Vigo

Más de un centenar de escolares sacan el emprendimiento a la calle con el mercado de DepoEmprende en Vigo

Euskadi pone patas arriba la organización del Mundial 2030 al plantear una sede conjunta: renuncia a una plaza que se le arrebató a Vigo

Euskadi pone patas arriba la organización del Mundial 2030 al plantear una sede conjunta: renuncia a una plaza que se le arrebató a Vigo
Tracking Pixel Contents