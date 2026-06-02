«Hola papá, mi teléfono se ha roto»: la trampa que sigue sumando víctimas en Vigo

Entre el sinfín de estafas telemáticas que nos rodean —en 2025 se presentaron en Vigo la friolera de 2.915 denuncias por fraudes informáticos—, una que ya lleva un recorrido de varios años y que parece que ha llegado para quedarse es la conocida como la del «hijo en apuros». «Hola papa, mi telefono se ha roto, este va a ser mi numero, enviame un mensaje por wasap en cuanto puedas [sic]», es uno de los textos que, con errores ortográficos incluidos, suelen remitir de forma masiva los estafadores para contactar con las potenciales víctimas. Pese a que la Policía Nacional y la Guardia Civil advierten periódicamente de este timo, los delincuentes consiguen muchas veces su objetivo. Un claro ejemplo es la última operación policial conocida este martes: la detención de cinco personas, una de ellas en Vigo, por timar algo más de 94.000 euros a una mujer de 69 años de Valladolid que remitió este dinero en la creencia errónea de que quien le había escrito por WhatsApp, diciéndole que tenía un «problema económico urgente», era su hija.

Como suele ser habitual en esta modalidad delictiva, los estafadores, en este caso haciéndose pasar por la hija de la víctima, la engañaron diciéndole que le hablaba desde otro número de teléfono porque el suyo «sufría una avería». La sexagenaria «creyó toda la historia» y realizó varias transferencias a las cuentas indicadas, poniendo como beneficiaria y destinataria los datos de su hija: fueron cinco transferencias, tres de ellas por importe de 9.897 euros, una cuarta por 34.327 euros y la última por 30.000.

El importe total estafado alcanzó los 94.018 euros, una suma bastante más elevada de las habituales en este tipo de timo. Pero, en este sentido, este caso no es una excepción: en enero en Vigo una mujer denunció otro fraude de 49.000 euros con el mismo método delictivo. En otro caso del área olívica el fraude ascendió a 70.000 euros.

En distintos puntos de España

Cuando por fin la mujer fue consciente de que su hija no tenía ningún problema financiero, tras hablar con ella a través de su número de teléfono habitual, denunció los hechos. La investigación policial ha dado sus frutos: se logró identificar a 11 personas implicadas, todas ellas «mulas bancarias» del entramado. Cinco fueron detenidas: junto al principal arrestado en Valladolid, hubo cuatro más en Vigo, Alicante, Lloret del Mar y Madrid.

En la estafa del «hijo en apuros» los autores contactan con las víctimas y se hacen pasar por sus hijos. Usan servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o los clásicos SMS para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance, solicitar el envío de dinero urgente con el fin de sufragar gastos, ya sean médicos, de viaje o incluso para comprar un nuevo teléfono móvil, justificando así el uso de un tercer número desconocido para las víctimas.