Estafa
«Hola papá, mi teléfono se ha roto»: la trampa que sigue sumando víctimas en Vigo
La Policía Nacional acaba de asestar un golpe a una red que logró timar casi 100.000 euros a una sexagenaria con la estafa del «hijo en apuros»
Uno de los «muleros» que cooperó con la organización fue detenido en Vigo, ciudad en la que los jueces ya han emitido bastantes condenas por este fraude al alza
Entre el sinfín de estafas telemáticas que nos rodean —en 2025 se presentaron en Vigo la friolera de 2.915 denuncias por fraudes informáticos—, una que ya lleva un recorrido de varios años y que parece que ha llegado para quedarse es la conocida como la del «hijo en apuros». «Hola papa, mi telefono se ha roto, este va a ser mi numero, enviame un mensaje por wasap en cuanto puedas [sic]», es uno de los textos que, con errores ortográficos incluidos, suelen remitir de forma masiva los estafadores para contactar con las potenciales víctimas. Pese a que la Policía Nacional y la Guardia Civil advierten periódicamente de este timo, los delincuentes consiguen muchas veces su objetivo. Un claro ejemplo es la última operación policial conocida este martes: la detención de cinco personas, una de ellas en Vigo, por timar algo más de 94.000 euros a una mujer de 69 años de Valladolid que remitió este dinero en la creencia errónea de que quien le había escrito por WhatsApp, diciéndole que tenía un «problema económico urgente», era su hija.
Como suele ser habitual en esta modalidad delictiva, los estafadores, en este caso haciéndose pasar por la hija de la víctima, la engañaron diciéndole que le hablaba desde otro número de teléfono porque el suyo «sufría una avería». La sexagenaria «creyó toda la historia» y realizó varias transferencias a las cuentas indicadas, poniendo como beneficiaria y destinataria los datos de su hija: fueron cinco transferencias, tres de ellas por importe de 9.897 euros, una cuarta por 34.327 euros y la última por 30.000.
El importe total estafado alcanzó los 94.018 euros, una suma bastante más elevada de las habituales en este tipo de timo. Pero, en este sentido, este caso no es una excepción: en enero en Vigo una mujer denunció otro fraude de 49.000 euros con el mismo método delictivo. En otro caso del área olívica el fraude ascendió a 70.000 euros.
En distintos puntos de España
Cuando por fin la mujer fue consciente de que su hija no tenía ningún problema financiero, tras hablar con ella a través de su número de teléfono habitual, denunció los hechos. La investigación policial ha dado sus frutos: se logró identificar a 11 personas implicadas, todas ellas «mulas bancarias» del entramado. Cinco fueron detenidas: junto al principal arrestado en Valladolid, hubo cuatro más en Vigo, Alicante, Lloret del Mar y Madrid.
En la estafa del «hijo en apuros» los autores contactan con las víctimas y se hacen pasar por sus hijos. Usan servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o los clásicos SMS para, bajo el pretexto de haber sufrido algún percance, solicitar el envío de dinero urgente con el fin de sufragar gastos, ya sean médicos, de viaje o incluso para comprar un nuevo teléfono móvil, justificando así el uso de un tercer número desconocido para las víctimas.
Sentencias contra los cómplices que proporcionan sus cuentas bancarias
Aunque en algunas investigaciones se está llegando a los «cerebros» de estas organizaciones, en la mayoría a quien se logra detener y llevar a juicio es a los cooperadores necesarios: a los «muleros» que ponen sus cuentas bancarias a disposición del entramado para recibir y mover el dinero estafado. Es lo mismo que ocurre con otros fraudes muy extendidos, como el «phising» o el conocido como «man in the middle» (hombre en el medio), del que son víctimas en este caso las empresas: el timo consiste en interferir en las relaciones comerciales entre dos mercantiles, suplantando la identidad de una de ellas mediante su correo electrónico para cobrar el importe de facturas, en ocasiones modestas pero en otras de abultado valor.
Las juezas de lo Penal primero y a continuación la Audiencia en vía de recurso de apelación han dictado en Vigo varias sentencias condenando a los compinches de la estafa del «hijo en apuros». La sección penal del órgano provincial también tenía, este pasado mayo, señalada una audiencia previa de esta modalidad delictiva en la que la petición de la Fiscalía ascendía a casi 2 años de cárcel.
¿Cómo evitar caer en este timo? La Policía Nacional señala que esta estafa se frena realizando unas «sencillas comprobaciones»: la primero debe ser intentar ponerse en contacto con la persona que supuestamente pide ayuda financiera. Hay que desconfiar también de solicitudes de transferencias de dinero que se pidan de forma «inmediata y urgente». Hacer preguntas de cuestiones que solo sepa el familiar que contacta también suele ser efectivo.
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