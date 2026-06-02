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Otro hito del Vigo Vertical empieza a asomar en el centro de la ciudad: «Tendremos una sola estación de tren»

La humanización del último tramo de Serafín Avendaño avanza para estar concluida en el último trimestre de este año

Inicio de la instalación de uno de los dos tramos de la rampa mecánica que unirá García Barbón y el Halo

Inicio de la instalación de uno de los dos tramos de la rampa mecánica que unirá García Barbón y el Halo

Alba Villar

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Paso adelante en pleno centro de Vigo para añadir una nueva cumbre a uno de los programas estrella del Concello en los últimos años como es el Vigo Vertical. Este martes, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se desplazó hasta el último tramo de Serafín Avendaño para pasar revistar a las obras de humanización que se están acometiendo desde principios de año en el tramo que da acceso al Halo. El regidor pudo ver con detalle el inicio de la instalación de uno de los dos tramos de la rampa mecánica que permitirá salvar el desnivel existente entre García Barbón y el icónico ascensor sobre la AP-9 que desemboca en la plaza pública de Vialia.

«Es una obra muy importante que permite completar un gran corredor (sigue hasta el barrio de Ribadavia), pero que también contribuye a aliviar las dificultades de los grandes días de lluvia en los que se concentraba toda la caída de agua en Colón, pero que ahora desviaremos hacia el colector de aquí», explicó Abel Caballero, que señaló también otro de los objetivos del proyecto en construcción: «Conseguimos algo que hay que resaltar, tener una sola estación en Vigo al conectar Urzáiz y Guixar por medios mecánicos, como si fueran los dos extremos de la T4 en Barajas».

El proyecto cuenta con un presupuesto de casi 1,7 millones y, tras un ligero retraso por los trámites necesarios para obtener el permiso de Patrimonio, arrancó a finales del pasado mes de febrero con el objetivo de estar concluida en el último trimestre de 2026. Esto ha obligado a cortar el tráfico rodado en la zona, garantizando eso sí los itinerarios peatonales para los vecinos de la zona, pero también para aquellos viandantes usuarios del Halo o la comunidad educativa del CEIP García Barbón.

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Además de las nuevas rampas mecánicas de Serafín Avendaño, el Concello acaba de inaugurar hace unos días las de Pintor Lugrís y se prevé que en unos días estén finalizadas las de Pintor Colmeiro y, a continuación, la humanización del Paseo de Granada. Por otro lado, Caballero avanza cuál será el próximo desafío en el Vigo Vertical, que pasa por arrancar los trabajos de construcción del nuevo sistema mecánico en el tramo de Gran Vía entre Praza de América y Praza de España.

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