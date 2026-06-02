El Gobierno central pone condiciones para avanzar con la Biblioteca del Estado de Vigo

Vigo espera desde hace lustros por una Biblioteca del Estado, un proyecto que se ha prometido en varias ocasiones sin que por el momento se haya colocado ni una piedra. En julio del año pasado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba en una visita a la ciudad olívica que su departamento licitaría la redacción del proyecto en 2026 sin que por el momento haya novedades. Sí han trascendido, con todo, algunas condiciones que el Gobierno central pone para poder avanzar en la tramitación administrativa de este equipamiento, algo que requiere en primer lugar que el Concello ceda la titularidad de la parcela situada en la rúa Lalín.

Así lo ha desvelado el PP de Vigo después de que diputados populares en el Congreso planteasen una pregunta parlamentaria al Ejecutivo, que en su respuesta, con fecha del 27 de mayo, recoge que «la disponibilidad de la parcela es un elemento necesario para poder avanzar en las siguientes fases del proyecto», algo que ha enfadado a la presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, que señala directamente al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, por no haber realizado los trámites necesarios para que los terrenos estén ya en manos del Ministerio de Cultura. «El gobierno de Caballero continúa bloqueando con excusas el proyecto de la Biblioteca del Estado, como ya revelamos y tenemos que volver a denunciar, la cesión es clave y no han movido ficha en un año», expone Sánchez, alertando de que la contestación del Ejecutivo central «desmiente» a Caballero, que había señalado que se podía operar ya sin problemas.

Además de desvelar la necesidad de contar con la disponibilidad de la parcela, Cultura deja en el aire el cronograma que precisaría la Biblioteca del Estado para ser una realidad, limitándose a señalar que «el proceso técnico y administrativo se desarrollará, de manera orientativa, a lo largo de varios meses», explicando que primero será necesario encontrar una empresa que redacte el proyecto, a partir del cual se podrá solicitar la pertinente licencia municipal y, una vez obtenida, proceder a la licitación de las obras». El Gobierno deja claro, pese a todo, que este proyecto «constituye una prioridad y hay un fuerte compromiso que se está impulsando en colaboración con la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo».

Para Luisa Sánchez, defensora de la necesidad de contar con un equipamiento de estas características, «cada día que pasa es un día más de un retraso inaceptable por el que el señor Caballero debería dar explicaciones públicas porque Vigo ha perdido ya demasiado tiempo en palabras vacías y promesas incumplidas, por lo que es el momento de los hechos y no hay excusa que valga».