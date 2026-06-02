La Fundación Salma detalle las herramientas legales de la ciudadanía contra el incumplimiento institucional

La Fundación Salma, en colaboración con el Concello de Vigo, ha desarrollado la primera Guía Jurídica de Salud Mental de Galicia para que la ciudadanía no acepte la normalización del incumplimiento institucional y conozca las herramientas legales a su disposición para hacer valer sus derechos. Este jueves, a las 17 horas, la presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en una jornada informativa en la que contará con diversos especialistas para abordar los diferentes aspectos.

«La jornada surge como respuesta a la necesidad de la sociedad civil de transitar de la 'queja verbal y estéril por desahogo' al ejercicio efectivo del derecho administrativo, a la 'queja formal y por escrito'; para hacer valer sus derechos legales», explican desde la fundación.

Recuerdan que «la atención sociosanitaria en salud mental constituye un derecho constitucionalmente protegido, y no debe entenderse como una cuestión de caridad ni de voluntad política, sino como una obligación legal plenamente exigible».

Especialistas

Detallan que en la jornada se presentará «un programa técnico y multidisciplinar para explicar de forma clara cómo se deben exigir esos derechos que se están ignorando o vulnerando, bien por falta de recursos, bien por falta de información; y cómo gestionar ayudas públicas y deducciones fiscales relacionadas con la dependencia y la salud mental, que son en su mayoría desconocidas para la ciudadanía».

Tras la inauguración por parte de la presidenta de Salma, Ana González, se desarrollarán diversas ponencias especializadas. Las abogadas Laura Rivas Cao y Vanesa Cruz detallarán las peculiaridades de la tramitación conjunta de discapacidad y dependencia, la gestión de plazas residenciales por emergencia social para la continuidad de cuidados, el acceso a la justicia gratuita y el derecho a recibir prestaciones en otras comunidades con cargo a la Xunta de Galicia.

El inspector de Hacienda Julio Ransés Pérez Boga y la economista Cristina Prado Gómez analizarán las ventajas fiscales por discapacidad, la gestión del patrimonio protegido, ayudas económicas, ventajas del seguro escolar y la tarjeta AA.

La abogada y gestora administrativa Jessica Lavandeira abordará la gestión de ayudas y, en particular, el CUME (Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave). La profesora titular de Derecho laboral y de la Seguridad social de la Universidad de Vigo Francisca Fernández Prol tratará las incapacidades temporales por enfermedad mental y las herramientas de conciliación.

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También intervendrá la concejala de Benestar Social, Yolanda Aguiar, que precederá a un debate sobre problemáticas frecuentes como aplicación práctica del consentimiento informado cuando se discrepa con los tratamientos propuestos (TEC); documento de «instrucciones previas» antes de la aplicación de la curatela; absentismo escolar por enfermedad mental y presión sobre los progenitores; internamiento de menores en unidades de agudos para adultos; alta hospitalaria sin garantía de continuidad de cuidados...