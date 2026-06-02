FARO lanza «Vive Vigo», la nueva sección para compartir la vida social de la ciudad

Faro de Vigo estrena «Vive Vigo», una nueva sección pensada para dar protagonismo a la parte más cercana, humana y alegre de la ciudad. Este espacio nace con la vocación de recoger y difundir aquellos momentos especiales que forman parte de la vida cotidiana de los vigueses.

Cumpleaños familiares, aniversarios de negocios históricos, comidas con amigos, reuniones de promociones universitarias o escolares, encuentros de antiguos alumnos, homenajes, celebraciones entre vecinos o eventos sociales tendrán ahora su lugar en FARO, tanto en el periódico como en la web.

La idea es sencilla: si se vive en Vigo, tiene sitio en Faro de Vigo. «Vive Vigo» quiere contar la vida social de la ciudad a través de sus protagonistas, mostrando la cara más próxima y celebrativa de los vecinos que hacen ciudad cada día.

¿Habéis celebrado el cumpleaños de una abuela centenaria? ¿El aniversario de un comercio de toda la vida? ¿Una comida especial con los “tropecientos” miembros de la familia? ¿Un reencuentro inolvidable con compañeros de colegio, instituto o universidad? ¿Un homenaje emocionante? FARO invita a los lectores a compartir sus fotos, vídeos y un pequeño texto para formar parte de esta nueva ventana social.

Con «Vive Vigo», Faro de Vigo refuerza su compromiso con la ciudad y con sus lectores, abriendo un espacio para que las historias personales, las celebraciones y los momentos compartidos también sean noticia. Porque Vigo no solo se cuenta a través de sus grandes acontecimientos: también se cuenta celebrando.

Envía tus fotos, textos y vídeos a la dirección de correo electrónico vivevigo@farodevigo.es o a través de Whatsapp al teléfono 659 23 51 20.

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