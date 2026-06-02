Euskadi pone patas arriba la organización del Mundial 2030 al plantear una sede conjunta: renuncia a una plaza que se le arrebató a Vigo

Cuando apenas faltan diez días para que el balón empiece a rodar en México, Estados Unidos y Canadá y arranque la competición futbolística más importante de selecciones del planeta como es la Copa del Mundo, la edición de 2030 que coorganizarán España, Marruecos y Portugal se complica por momentos para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FIFA tras la decisión oficializada este lunes en Euskadi por el Gobierno vasco, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, Athletic Club y Real Sociedad de plantear una sede conjunta que supondría reducir a cuatro los partidos que se jugarían en el País Vasco, con el objetivo entre otras cuestiones de reducir costes y tener que cumplir menos requisitos.

Esta maniobra amenaza, por tanto, con poner patas arriba una organización a cuatro años vista que está resultando para la RFEF y la FIFA más complicada de lo que pretendía inicialmente, al haberse tenido que enfrentar en los últimos meses ya a dos renuncias de Málaga y A Coruña, lo que se suma al polémico procedimiento de elección de candidaturas en el que, según trascendió con posterioridad, acabó situando a San Sebastián por delante de Vigo pese a que en el listado inicial Balaídos y la ciudad olívica habían obtenido una puntuación superior.

Desde ese momento, la batalla desde Vigo, liderada por el Concello, por recuperar el sitio del que debía haber disfrutado por méritos propios no ha cesado y, tras conseguir que en marzo la RFEF pidiese formalmente a la FIFA la inclusión de Vigo y Valencia como sedes, se sigue a la espera de una respuesta que, en principio, no llegará hasta el último trimestre de 2026, cuando los técnicos del máximo órgano federativo mundial vuelvan a visitar los países organizadores del Mundial 2030.

Todo se puede acelerar, sin embargo, con el movimiento realizado desde Euskadi, una pieza que se consideraba fundamental para la celebración del evento al contar en Bilbao con un estadio de más de 53.000 espectadores como San Mamés, llamado a albergar cuatro partidos de la fase de grupos y otro de las eliminatorias, y otro con algo más de 40.000 como Anoeta en San Sebastián. En un comunicado conjunto, instituciones y clubes aseguran «tener voluntad» de seguir adelante con la organización del Mundial, pero imponiendo unas «líneas rojas» como disponer de un presupuesto único a repartir entre ambas ciudades, no tener que renunciar a otros eventos durante la cita mundialista, que no se vete el euskera o permitir que la FIFA opere prácticamente en exclusividad durante esas fechas en las ciudades.

Según informan distintos medios vascos, la nueva maniobra activada en Euskadi ha sido recibida tanto por la FIFA como por la RFEF con cierta estupefacción y sorpresa por el momento, cuatro años después de que se activase toda la maquinaria burocrática para la organización de un evento de estas características, asegurando que las condiciones que ahora se ponen en cuestión han sido siempre las mismas. Mientras, Vigo sigue adelante con sus proyectos en Balaídos para culminar la transformación del estadio y espera hacerse con el hueco con el que otros dudan.

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No es la primera vez en los últimos tiempos, con todo, que hay un cambio de planes en el País Vasco con un evento futbolero de alto nivel, dado que en 2021, a escasas semanas de que la UEFA organizase la Eurocopa en varios países del continente, Bilbao y San Mamés se cayeron como la sede española en detrimento de Sevilla y La Cartuja, en una época eso sí marcada por las restricciones sanitarias por la pandemia del covid.