Todos los ciclos de FP de Ribera Povisa se pueden cursar online

Por segundo año consecutivo, el centro de estudios Ribera Povisa imparte también de forma online todos los cursos de Formación Profesional del ámbito sanitario que ofrece actualmente en sus instalaciones de la calle Romil.

El centro privado, abierto desde 1991, ofrece tres titulaciones de grado superior: Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagóstico, Técnico Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. Lo completa con una de grado medio: Técnico Auxiliar en Cuidados de Enfermería (TCAE).

Las inscripciones para todas las titulaciones que se ofrecen ya están abiertas tanto online como de forma presencial. Además, los grados ofrecen la posibilidad de realizar prácticas profesionales en hospitales de referencia.

«Misma calidad»

«Cepovisa se adapta a los nuevos tiempos para ayudar a que los interesados en formarse en este sector puedan hacerlo con mayor flexibilidad para conciliar los estudios con la vida laboral u otras circunstancias personales», sostienen desde el centro y aseguran que la calidad es «la misma» que en sus instalaciones en la calle Romil.

Destaca que cuentan con «tutorías personalizadas, aula virtual 24/7 y un profesorado formado por expertos del sector sanitario de reconocido prestigio».