El centro histórico de Vigo acogerá el descenso urbano en mountain bike de O Marisquiño

El centro histórico de Vigo volverá a acoger el próximo 8 de agosto la prueba de descenso urbano en mountain bike de O Marisquiño, en la que se espera la participación de algunos de los mejores especialistas internacionales en esta disciplina.

El formato será individual y contrarreloj, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Durante la jornada se celebrarán entrenamientos, una ronda clasificatoria y la gran final.

«Pocas competiciones explican tan bien el espíritu de Marisquiño como el MTB Downtown, por su conexión entre el deporte extremo de máximo nivel y el corazón de la ciudad de Vigo. Su singularidad y su gran impacto visual lo han convertido en una de las pruebas más icónicas del festival, seguida cada año desde muchos rincones del mundo», destacó Joako Ezpeleta, director de Marisquiño.

La prueba partirá de la fortaleza de O Castro, el punto más alto del centro urbano, y finalizará en el entorno portuario, con un recorrido de un kilómetro y 135 metros de desnivel.

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Durante la rueda de prensa de presentación de esta prueba, celebrada en la terraza del centro de ocio A Laxe, se avanzó que el plazo para inscribirse en las competiciones deportivas de Marisquiño 2026 se abrirá el próximo 4 de junio.