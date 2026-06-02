Más de un centenar de escolares sacan el emprendimiento a la calle con el mercado de DepoEmprende en Vigo

Más de un centenar de escolares tomaron este martes el entorno de A Laxe para convertirlo en un pequeño mercado de ideas, creatividad y trabajo cooperativo. Vigo acogió una nueva edición del mercado de DepoEmprende na Escola, una de las iniciativas integradas en el programa provincial DepoEmprende, con la que la Diputación de Pontevedra busca fomentar la cultura emprendedora en los centros educativos a través de experiencias reales de creación y gestión de cooperativas escolares.

Durante la jornada, el alumnado participante puso a la venta los productos elaborados a lo largo del curso, culminando así una de las fases más visibles del proyecto: la de salir del aula, enfrentarse al público y comprobar cómo una idea trabajada durante meses puede traducirse en un producto, una marca y una experiencia de aprendizaje práctica.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Economía e Impulso ao Emprego, Luisa Sánchez, visitó los puestos instalados en el puerto vigués, donde pudo conocer de primera mano los proyectos desarrollados por seis centros educativos de la provincia. La acompañaron diferentes agentes empresariales, comerciales y del sector servicios, en una visita que quiso reforzar el vínculo entre formación, iniciativa y mundo productivo.

En el mercado participaron las cooperativas Souvenirs Company, del CEIP San Tomé de Cambados; As cores de Carballedo 6.0, del CEIP Plurilingüe de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade; Puntadas Soñadoras y Sete Puntadas, del CEIP Plurilingüe de Tebra, en Tomiño; Tigrecoop, del CEP Plurilingüe Igrexa Valadares de Vigo; y Andoriñas, del CPR Andersen Augalonga, también de Vigo.

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La responsable provincial puso el acento en el valor educativo del programa y en el grado de implicación demostrado por alumnado y profesorado. Desde la Diputación se subraya que este tipo de iniciativas permiten trabajar competencias clave desde una perspectiva práctica y cercana, al tiempo que refuerzan valores como la creatividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo.