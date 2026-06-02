Cáritas alerta del modelo de «integración precaria», que afecta a dos de cada cinco gallegos

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo advierte que la realidad social del territorio está marcada por la «fragilidad sostenida», según el informe Foessa —de la FundaciónFomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada y Cáritas Española— 2025 para Galicia. Así lo ha destacado este martes la organización en la presentación de su memoria de actividad del año pasado, en un encuentro informativo encabezado por el director de la entidad, Alfonso Moreno, y el delegado episcopal, Javier Alonso. Alerta sobre el modelo de «integración precaria», que afecta al 43,8% de la población gallega, un porcentaje muy superior a la media estatal (35,7%).

A lo largo del año pasado, Cáritas acompañó a 2.645 personas en la Diócesis de Tui-Vigo, beneficiando a un total de 5.084 ciudadanos. Moreno destacó que «estas cifras reflejan historias marcadas por la inestabilidad habitacional y laboral».

Esta realidad coincide con los resultados del Informe FOESSA 2025 para Galicia, que sitúa la tasa de exclusión social en el 12,7% —unas 342.000 personas—. La vivienda es el principal factor, afectando al 26,1% de la población gallega.

La red de Cáritas está formada por 43 entidades parroquiales y 10 interparroquiales, que han facilitado acceso a empleo a 61 personas —28 contratos de inserción a través de la empresa social SCI—. También han recogido 2,1 millones de kg de ropa a través de 670 contenedores, enlazando el cuidado del medio ambiente con la creación de empleo inclusivo.

El Centro de Día atendió a 21 menores, mientras que el Proyecto Clara ofreció protección y vivienda a 33 personas.

Semana de la Caridad

La presentación de la Memoria se enmarca en la Semana de la Caridad, que se extiende hasta el 10 de junio y este año refuerza su dimensión comunitaria.

Dentro de la programación, este miércoles 3 de junio, el delegado episcopal de Cáritas Española, Luis Miguel Rojo Septién, se reúne con los sacerdotes de la diócesis en el Seminario Mayor de Vigo para «profundizar en la misión de la caridad y la coordinación de la red eclesial».

En Ponteareas se celebrará una mesa de experiencias con voluntarios, el martes 9 de junio, y una jornada de cine social, el miércoles 11, con la proyección de la película «Por todo lo alto», en el Auditorio Reveriano Soutullo.

Los actos centrales serán el 7 de junio, coincidiendo con el Corpus Christi, cuando se realizará la tradicional colecta en todas las parroquias a favor de Cáritas Diocesana.