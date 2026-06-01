Vigo recupera el pulso del Corpus con misa solemne y procesión por el centro

Vigo volverá a mirar este domingo 7 de junio al Corpus Christi con una de las celebraciones religiosas más simbólicas del calendario litúrgico en la ciudad. El obispo de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín, presidirá a las 20.00 horas la misa solemne en la concatedral-basílica de Santa María y, a continuación, encabezará la tradicional procesión por las calles del centro.

La celebración mantiene además uno de sus momentos más característicos: durante el recorrido tendrá lugar la bendición de los mares desde la calle Concepción Arenal, en un gesto cargado de simbolismo para una ciudad tan estrechamente vinculada al mar como Vigo.

Desde la diócesis se ha trasladado una invitación expresa a toda la comunidad católica residente en la ciudad para participar de forma unitaria en esta cita. El vicario general llama a sumarse a sacerdotes, miembros de comunidades religiosas, asociaciones eucarísticas, cofradías y fieles en general, recordando que se trata de «la única procesión que debe llevarse a cabo en cada ciudad». En esa misma línea, la Vicaría subraya que el «Corpus Christi es una ocasión para que los católicos renueven su devoción al Santísimo Sacramento y den testimonio público de su fe».

La jornada del Corpus llega además acompañada de otra dimensión pastoral y social. La Iglesia celebra también ese día el Día de la Caridad, una conexión que la Conferencia Episcopal Española ha querido enfatizar en su mensaje de este año. Los obispos llaman a alzar la mirada hacia Cristo desde «esa escuela de la santidad que son las víctimas de este sistema injusto» y añaden: «Al igual que el grano triturado forma el pan que se transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, así la vida quebrada de tantas personas víctimas de violencia nos facilita poner la mirada en el Dios que reconocemos en los pobres y sufrientes». El texto lleva por título «Alzar la mirada para encontrarse con la paz de Cristo».

La agenda del obispo en esta solemnidad se completará además por la mañana en Ponteareas, donde a las 11.30 horas presidirá también la eucaristía y la procesión en la conocida como «Villa del Corpus».