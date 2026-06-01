Vigo se prepara para la noche de San Xoán: lugares para encender una hoguera, tamaño del fuego y horario

Vigo ya se prepara para la noche de San Xoán, que en este 2026 caerá en el calendario de martes 23 a miércoles 24. El Concello ha publicado a través de un bando municipal las condiciones para el encendido de las hogueras —semejantes a las del pasado año—, cuya duración no podrá excederse de las 4.00 horas de la madrugada. Otro junio más, las fogatas estarán prohibidas en las playas, parques y jardines municipales, así como en el Casco Vello o cerca de puntos considerados de patrimonio histórico o cultural; y únicamente serán «concedidas a los colectivos o asociaciones vecinales y culturales debidamente constituidos».

Para comenzar, las entidades interesadas en levantar una lumbre deberán presentar su solicitud en el Rexistro Xeral do Concello con fecha límite el 11 de junio. En esa misma petición, los organizadores tendrán que incluir además un plano de situación, que se podrá solicitar en la oficina de Información Urbanística, del espacio que ocupará la fogata y las piezas que la constituirán. Si el fuego se monta en terrenos públicos propiedad del ayuntamiento, también se deberá adjuntar una póliza de seguro de responsabilidad civil.

Una vez concedido el permiso municipal, los elementos que conforman la hoguera precisarán estar instalados hasta dos días antes para su posterior revisión. En el caso de que el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) sea extremo durante el período de la fiesta, quedará completamente prohibido cualquier encendido.

Otros requisitos anunciados bajo la firma del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, son:

Noticias relacionadas