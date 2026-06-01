Vigo se convierte en capital de la cirugía cardiovascular con dos congresos nacionales en el Mar de Vigo

Vigo se prepara para convertirse durante tres días en uno de los grandes centros de debate de la medicina cardiovascular española. El Auditorio Mar de Vigo acogerá del 10 al 12 de junio dos congresos nacionales de primer nivel: el XXVIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE) y el XXIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Perfusionistas (AEP). La doble cita reunirá a más de 500 profesionales sanitarios y a más de 80 ponentes nacionales e internacionales, en una convocatoria que refuerza el papel de la ciudad como sede de grandes encuentros científicos y sanitarios.

El contenido del congreso de la SECCE apunta directamente al corazón de los grandes debates de la especialidad. El programa científico abordará cuestiones como el avance del catéter frente a la cirugía abierta en la válvula aórtica, la expansión de la cirugía robótica y mínimamente invasiva, el futuro del trasplante cardíaco, la asistencia ventricular mecánica, la cirugía avanzada de aorta o la aplicación de la inteligencia artificial al quirófano y a la perfusión.

El presidente de la SECCE y jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Álvaro Cunqueiro, Juan José Legarra, subraya el alcance que quiere tener la cita viguesa. «La cita de Vigo no es un congreso científico más. Debe ser una reflexión colectiva sobre el futuro de nuestra especialidad», afirma. Y añade: «Hoy la información está a un clic, pero la sabiduría necesita encuentro, contraste y visión. Queremos debatir qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y si realmente estamos preparados para los grandes cambios que ya están transformando la cirugía cardíaca en el mundo».

El encuentro contará con especialistas procedentes de España, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Portugal, India, Uruguay y China, lo que refuerza su perfil internacional. Entre los nombres destacados figuran Rafael Sádaba, presidente de la EACTS; Martin Czerny, director médico del University Heart Center Freiburg; y Dong Guo, del Beijing Anzhen Hospital, uno de los grandes centros de cirugía cardíaca de China. El programa incluirá además una sesión singular con Javier Gómez Noya y Pedro Nimo, centrada en los límites del corazón humano en el deporte de alta competición.

En paralelo, el congreso de la Asociación Española de Perfusionistas pondrá el foco en una profesión poco conocida fuera del ámbito hospitalario, pero decisiva en algunas de las intervenciones más complejas de la medicina actual. Los perfusionistas son los profesionales encargados de manejar la tecnología que mantiene la circulación y la oxigenación de la sangre cuando el corazón o los pulmones no pueden hacerlo por sí mismos, ya sea durante una operación a corazón abierto, en programas de trasplante o a través de sistemas de soporte vital como la ECMO.

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La presidenta de la asociación, M. Ángeles Bruño Martí, reivindica precisamente esa visibilidad. «La mayoría de las personas desconocen quién está detrás de tecnologías tan complejas como la circulación extracorpórea o la ECMO. Sin embargo, los perfusionistas formamos parte de equipos que trabajan cada día para que puedan realizarse cirugías cardíacas, trasplantes y tratamientos que ofrecen nuevas oportunidades a pacientes en situaciones críticas», explica. También destaca el momento de cambio que vive la especialidad: «La incorporación de nuevas tecnologías, el crecimiento de los programas de ECMO y el aumento de la complejidad de los pacientes están ampliando el papel de los perfusionistas dentro de los equipos asistenciales. Este congreso es una oportunidad para compartir conocimiento, impulsar la innovación y seguir avanzando en seguridad, calidad asistencial y resultados en salud».