La UVigo edita una guía para descubrir el patrimonio natural del campus

Casi el 80% de la superficie de As Lagoas-Marcosende está ocupada por zonas verdes y árboles. Un patrimonio natural que esconde sorpresas y que la UVigo anima a descubrir y disfrutar de su belleza con una guía elaborada por tres graduadas en Biología. La obra, de carácter divulgativo, recoge fichas de más de 120 ejemplares para que tanto los usuarios habituales del campus como los visitantes conozcan este patrimonio.

Las tres autoras -Marta Pérez, María Otero y Seyla Gil- comenzaron a trabajar en «As nosas árbores» mientras estudiaban la carrera y hacían una estancia en la Oficina de Medio Ambiente (OMA) con una beca de formación.

Portada de la guía «As nosas árbores». / UVigo

«La Unidad de Jardinería y Mantenimiento de Zonas Verdes hace una labor importantísima. Y mantienen un censo de todas las especies vegetales del campus que está vivo. Porque cada año se van retirando especies o realizando talas como las de los últimos años para cumplir la normativa, pero también se siguen introduciendo otras y plantando árboles. Son fundamentales. Y, junto con Sergio Ramos, se nos ocurrió hacer una guía con los árboles más representativos, bien porque hay un número elevado o porque son muy representativos de alguna zona», explica Pérez.

Gracias a su trabajo de recogida de información, toma de fotografías y redacción, con pandemia y confinamiento por el medio, la guía se acaba de hacer realidad y la Universidad pondrá a disposición del público tanto su versión física como en PDF para descargar en dispositivos digitales.

Ejemplares de ciprés de los pantanos en la laguna de la zona deportiva del campus. / Cedida

La obra incluye especies singulares como el único olmo de todo el campus, ubicado frente al Edificio de Ciencias Experimentales, al inicio de las escaleras que suben a Anfaco. «En Filología y Traducción hay un pasillo entero de camelias, que parecen muy gallegas pero vienen de fuera, y que son impresionantes en plena floración. A igual que los magnolios que están ante Biología. También son destacables los ejemplares de Taxodium distichum, conocido como ciprés de los pantanos, que se encuentran dentro de la laguna de la zona deportiva. Y, aunque mucha gente no lo sabe, en el campus también tenemos muchos frutales aunque no son muy aparentes como varios ciruelos e higueras», revela Pérez.

El libro, que combina rigurosidad con un lenguaje claro y accesible, está dirigido tanto a estudiantes y profesionales, como a cualquier persona interesada: «Incluimos el nombre científico y también el común de cada especie en gallego y en castellano. Y aportamos información básica sobre su origen, distribución y características principales, por ejemplo, cuánto mide el árbol, si es de hoja caduca o perenne o qué tipo de frutos tiene. Además, al final de cada ficha aparecen una serie de iconos para reflejar los usos más tradicionales o habituales de cada especie, como plantaciones de madera o recurso alimentario».

Marta Pérez es una de las tres autoras de la guía. / Cedida

La guía también ofrece imágenes completas y en detalle de los árboles. «Intentamos que la información fuese entendible para todo el público, que no sea necesario tener una formación específica en Biología o Botánica. La idea es que sea útil tanto para los estudiantes que está rodeados de ellos cada día, el alumnado de institutos que participa con sus profesores en visitas guiadas por la OMA o una persona jubilada que se escape un fin de semana a visitar el campus», comenta Marta Pérez

Quienes decidan utilizar el libro podrán conocer algunas de las especies exóticas introducidas en As Lagoas-Marcosende como las falsas acacias situadas frente a Filología y Traducción: «Hay un grupo de seis o siete que están ahí desde el origen del campus y están marcadas como invasoras para que el lector sea consciente de que no son nativas».

Fotos de magnolias incluidas en la guía. / UVigo

María Otero trabaja actualmente como técnico de I+D+i en Néboda Farms; Seyla Gil amplía su formación en diseño de productos gráficos y agricultura ecológica tras su experiencia como personal investigador y técnico en la UVigo, la Fundación Matrix y Albo, y Marta Pérez está acabando su doctorado. Precisamente, en el ámbito de las plantas invasoras.

Explicación sobre la magnolia. / UVigo

«Siempre me interesó el medio ambiente y su conservación. Y las plantas me han perseguido desde el instituto, por eso decidí estudiar Biología y también solicitar una beca de formación en la OMA. Además de trabajar en la guía, pudimos participar en las labores de eliminación de invasoras. La Unidad de Jardines hace un trabajo muy importante, pero todavía siguen trabajando en la erradicación de muchas de ellas porque se dispersan a una velocidad impresionante. Fue una experiencia muy enriquecedora. Y al final acabé haciendo la tesis sobre la uña de gato (Carpobrotus eduli), una especie que se extiende por todas las playas, en el grupo de Agrobiología Ambiental con Luis González».

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Las tres autoras están «muy contentas» con la guía y esperan que se difunda lo máximo posible. «Es un orgullo que tu trabajo pueda llegar a más gente y que vengan a visitar el campus para conocer los árboles que nos rodean a nosotros cada día. Y recomendamos que utilicen la versión física de la guía, que es muy manejable, y que dejen el teléfono en casa mientras salen un rato a tocar la naturaleza, ver el cielo y respirar», explica.