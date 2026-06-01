El último gran solar vacío de García Barbón ya tiene licencia: seis plantas y 34 viviendas en pleno centro de Vigo

El último gran solar vacío de García Barbón ya tiene proyecto y, sobre todo, licencia. El Concello de Vigo ha autorizado la construcción de un nuevo edificio residencial en el número 65 de la avenida, una de esas parcelas que llevaban años funcionando como recordatorio visible de todo lo que el centro aún no había rematado de coser. El permiso municipal abre la puerta a un inmueble de seis plantas sobre rasante, más bajocubierta, con 34 viviendas, 49 plazas de aparcamiento, local comercial y una edificabilidad total de 6.575,10 metros cuadrados.

La resolución municipal da cobertura a una promoción impulsada por Residencial América 2022 SL, con un presupuesto de ejecución material de 3,85 millones de euros, y describe un edificio compuesto por tres sótanos, semisótano, planta baja, seis alturas y bajo cubierta. Además de las viviendas, el proyecto incorpora trasteros, plazas para motos y un local en planta baja, en una fórmula de producto claramente orientada al mercado residencial de centro urbano, donde cada metro disponible se ha convertido en una pieza codiciada.

La importancia de la licencia va más allá del propio volumen edificado. Lo que se mueve en García Barbón 65 no es solo una promoción más, sino el cierre de uno de los vacíos más visibles en una avenida llamada a seguir concentrando buena parte del nuevo producto residencial de gama media-alta del Vigo central. El expediente llevaba tramitándose desde julio de 2025, pasó por la comisión de seguimiento del planeamiento especial del ámbito y ha necesitado, entre otros trámites, autorización patrimonial para realizar sondeos arqueológicos y el visto bueno de AESA por servidumbres aeronáuticas.

Plano del futuro edificio, al lado de la sede de UGT. / FDV

La licencia incorpora además varias condiciones urbanísticas relevantes. La promotora deberá formalizar ante notario la cesión de 126,40 metros cuadrados para la ampliación del vial de Heraclio Botana y otros 35,10 metros cuadrados de cesión de uso en superficie para los soportales de García Barbón. También tendrá que agrupar registralmente las tres fincas sobre las que se levanta la actuación y presentar el correspondiente proyecto de ejecución antes de iniciar las obras.

Detrás de Residencial América 2022 aparece el grupo Nozar. La sociedad figura en datos registrales como unipersonal, con Nozar SA como socio único y Álvaro Sancerni Nozaleda como administrador. En paralelo, la propia web de la promotora ya incluye «García Barbón 65» entre sus próximas promociones de vivienda, junto a otro proyecto en Samil.

El movimiento tiene también una lectura empresarial. Nozar fue una de las grandes inmobiliarias golpeadas por el estallido de la burbuja y por el posterior concurso de acreedores, del que logró salir en 2021. Hoy figura entre las escasas promotoras históricas que han sobrevivido a aquella debacle y han vuelto a la actividad con resultados al alza.

Que un actor de ese perfil desembarque en García Barbón no es casual. El centro de Vigo vuelve a ejercer una fuerza de atracción evidente para el capital promotor, apoyado en una mezcla de centralidad, actividad económica, tirón comercial y presión turística que ha revalorizado el producto urbano más consolidado. Esa tensión se deja ver también en los precios. Según idealista, el metro cuadrado en Vigo alcanzó en abril de 2026 los 2.467 euros, un 9,5% más que un año antes; en Centro Urbano, el distrito en el que se inserta García Barbón, la cifra sube a 2.680 euros por metro cuadrado, con un avance interanual del 8,8%.