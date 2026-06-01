UGT anuncia acciones legales contra Down Vigo y denuncia un deterioro de la atención tras el despido de cinco trabajadores

La división de servicios públicos de la UGT de Vigo ha anunciado la puesta en marcha de «todas las acciones legales precisas» para impedir, según sostiene el sindicato, el deterioro del modelo de atención y de los valores que han caracterizado históricamente a la asociación Down Vigo. La organización sindical carga contra la actual junta directiva de la entidad tras el despido de cinco trabajadores y advierte de que ya se están produciendo las primeras incidencias en la prestación de los servicios.

En un comunicado difundido este lunes, UGT asegura que las consecuencias de las medidas adoptadas por la dirección de la asociación no se han hecho esperar. El sindicato recuerda que los cinco despidos se hicieron efectivos el pasado 20 de mayo y señala que, apenas unos días después, la junta directiva convocó una asamblea informativa con la plantilla para abordar la situación.

Según la versión sindical, durante ese encuentro los trabajadores no tuvieron posibilidad de réplica ni de expresar su opinión. Además, UGT sostiene que la dirección dio un plazo a la plantilla para presentar una propuesta que permitiera ampliar sus jornadas laborales, una medida que, a juicio del sindicato, vulnera el Estatuto de los Trabajadores al plantear una modificación de las condiciones laborales sin negociación previa ni compensación económica.

La central sindical asegura que denunciará esta situación y rechaza cualquier incremento de la jornada destinado a cubrir la falta de personal derivada de los despidos. «No vamos a renunciar a nuestros derechos», afirman desde UGT.

Asimismo, el sindicato alerta de que ya se están registrando problemas en el funcionamiento de los servicios y sostiene que la calidad de la atención prestada a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual se ha visto afectada. UGT atribuye esta situación a lo que considera una «nefasta gestión» de la actual junta directiva.

Ante este escenario, la organización sindical anuncia que solicitará reuniones urgentes con administraciones y organismos vinculados a la entidad con el objetivo de evitar, según sus palabras, el «descalabro» que podría provocar la actuación unilateral de la dirección.