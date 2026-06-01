El Salón Atlántico del Caravaning cierra en Vigo con 10.000 visitantes y buenas cifras de negocio

El Salón Atlántico del Caravaning cerró este domingo en Vigo su primera edición con un balance que sus organizadores leen como una confirmación clara: en el noroeste peninsular hay afición, mercado y recorrido para este tipo de cita. El certamen, celebrado en Ifevi del 28 al 31 de mayo, atrajo a alrededor de 10.000 personas y dejó una actividad comercial especialmente intensa, con ventas cerradas ya durante la propia feria y otras operaciones encaminadas para las próximas semanas.

La sensación general entre las empresas participantes es de satisfacción. El escaparate reunió a medio centenar de firmas especializadas en la comercialización de autocaravanas, caravanas, camper, urban vans y overland 4x4, además de negocios vinculados a complementos, accesorios y servicios relacionados con este modo de viajar. También participaron asociaciones de caravanistas de Galicia, Asturias y Castilla y León, lo que reforzó el perfil especializado y, al mismo tiempo, comunitario del encuentro.

La lectura que deja esta primera edición va más allá de la cifra de visitantes. Según la organización, el salón sirvió tanto para el usuario veterano que buscaba renovar vehículo como para quienes querían dar el primer paso hacia unas vacaciones diferentes, ya fuera a través del alquiler o de la compra. El evento se presentó así como una puerta de entrada a una forma de turismo que se reivindica como flexible, tranquila, responsable y sostenible.

Uno de los elementos que ayudó a reforzar esa idea fue la habilitación de un área de pernocta gratuita con servicios básicos, pensada para facilitar la llegada de caravanistas y para proyectar esta opción turística asentada en valores de convivencia, comunidad y solidaridad. Durante los días del certamen, Ifevi acogió a cerca de medio millar de caravanistas llegados desde distintos puntos de la geografía nacional.

Desde la dirección del salón, Juan Duarte y Carlos Landín coincidieron en valorar esta primera experiencia como una prueba superada. «Estamos en el buen camino; ahora nos abrimos a reflexionar para crecer y mejorar en la próxima edición», señalaron al cierre del evento.