La Orquesta de la UVigo debuta en los escenarios

Tras ocho meses de ensayos, la Orquesta de la UVigo debutará este sábado en el auditorio Martín Códax del Conservatorio Superior de la ciudad bajo la batuta de su directora e impulsora, Raquel Carrera. «Tenemos todos muchas ganas. Hay ilusión y nervios a partes iguales, pero cuando subes al escenario esas cosquillitas te ayudan a disfrutar de la experiencia. Desde que nos conocimos todos en octubre hemos vivido una evolución musical y humana muy bonita», celebra.

La formación, la segunda de Galicia tras la de Santiago, creada en 2010, está formada por una treintena de miembros. La mayoría son estudiantes, sobre todo, de la rama tecnológica o de humanidades, y también hay algún profesor: «Lo especial de una orquesta universitaria es que reúne a gente con perfiles y edades muy distintas pero que comparten la música. Los alumnos son de Traducción, Ingeniería Biomédica o ADE. Y todos tocan a niveles muy diferentes. Hay gente que ha hecho una carrera musical, otros que dejaron estos estudios hace mucho tiempo porque se declinaron por otra cosa y bastantes que habían dejado el instrumento sinfónico en un baúl y que ahora han decidido desenfundarlo. Tenemos una chica que toca el saxofón pero que hace un año empezó a estudiar la flauta y ya está en la orquesta con ella».

La directora de la Orquesta de la UVigo, Raquel Carrera. / Alberte Paz/Duvi

Como directora, Carrera ha tenido que aglutinar todas estas experiencias y conformar un programa adecuado para el estreno con obras de Haydn, Bartók, Mozart y Rossini. La orquesta contará además con un solista de nivel, el pianista Nicasio Gradialle, que fue profesor del Conservatorio Superior de Vigo y actualmente es estudiante del grado de Traducción e Interpretación.

«Hemos elaborado un repertorio que podamos tocar con la plantilla que tenemos, que necesitamos reforzar e incrementar para poder tocar otro tipo de obras. Y también que todos puedan asumirlo, cada uno a su nivel, para que resulte interesante y también tenga valor pedagógico», destaca la directora.

Carrera, natural de Ponteareas, es profesora de violín y orquesta en el Conservatorio Profesional de Ourense desde 2008 y suma más de 30 años de experiencia como instrumentista en orquestas. Además de contar con un máster en Dirección de Orquesta y realizar actualmente el Grado Superior en Dirección.

Fue ella la que le propuso a la Universidad la creación de una orquesta: «Además de tener el gusanillo y de formarme en Dirección, veía que mis alumnos de 18 años que decidían hacer una carrera en lugar de continuar con el grado profesional si se iban a la USC podían formar parte de su orquesta, pero los que se matriculaban en los campus de la UVigo no tenían esta oportunidad para seguir vinculados a la música después de haber estudiado diez años. Y a mí me daba pena. Se me encendió una bombillita, se lo propuse al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y desde el minuto uno la idea les pareció genial y nos pusimos a trabajar entre todos».

«Las orquestas universitarias tienen mucha tradición en todo el mundo y en España hay algunas ya centenarias. Cada una se rige por sus propias normas. Las hay completamente abiertas y otras restringidas a la gente de la institución. Esto es muy difícil en ciudades pequeñas porque hay algunas especialidades instrumentales muy difíciles de conseguir. Entonces, en nuestro caso, está abierta a cualquier estudiante, PDI o PTXAS que tenga o haya tenido relación con la UVigo», explica.

La directora y los miembros de la orquesta, durante un ensayo en Redeiras. / Duvi

Los miembros actuales proceden de los tres campus y el local de ensayo se ha establecido en el edificio Redeiras de O Berbés. «Era la mejor ubicación y a la que más gente podía acudir, pero uno de los grandes hándicaps que tendríamos que solucionar de cara al futuro es el desplazamiento de la gente de Ourense, a los que obviamente les cuesta más venir», reconoce.

El jueves será el último ensayo general y la directora, que aplaude el esfuerzo de todos, recuerda que los alumnos están en plena época de exámenes. Los primeros en disfrutar del repertorio al completo serán los propios trabajadores del inmueble, que «disfrutan de conciertos todas la semanas», bromea Carrera. «Tanto ellos como la Universidad se están portando muy bien con nosotros. Todo son facilidades y así da gusto», agradece.

Tras el concierto del sábado, que empezará a las 20.30 horas con entrada gratuita, la orquesta repetirá repertorio el viernes 12 en el Teatro Principal de Ourense (21 horas).

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Raquel Carrera espera que la orquesta siga creciendo dentro de la UVigo: «La idea es que se perpetúe porque es un activo muy importante para cualquier universidad. Y ahora que ya existe, la institución debería preocuparse por seguir sembrando. No hacen falta grandes cosas pero, si empezar es muy difícil, mantenerse en el tiempo también. Y ojalá dure cientos de años».