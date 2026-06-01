Malú elige el Mar de Vigo para estrenar su nueva gira en Galicia

La oferta musical en Vigo comienza a definirse más allá del mes de septiembre. La ciudad acaba de amarrar uno de los principales eventos musicales para este otoño, ya que Malú la ha incluido en su próxima gran gira por todo el país. La cita dentro del tour «Quince» supondrá además la primera en Galicia, adelantándose así a urbes como A Coruña y Santiago u otros festivales de la comunidad.

Será el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Auditorio Mar de Vigo, un día antes que en el Coliseum de la ciudad herculina. Por el momento se desconoce el precio de las entradas, aunque en ciudades como Córdoba oscilan entre los 28 y los 44 euros. En otros escenarios más exclusivos se disparan por encima de los 70 euros.

La de este otoño será la tercera visita al recinto, ya que actuó en él el 31 de mayo de 2024 en su gira «A todo sí». Aquella fue su primera actuación en la ciudad en casi una década, cuando anteriormente se había convertido en un clásico de los distintos escenarios de la misma. El Ifevi el 5 de agosto de 2016 o el Auditorio de Castrelos en el programa «Vigo en Festas» el 30 de julio de 2014. Anteriormente lo hizo en el propio Mar de Vigo, convertido sin duda en su fetiche en la ciudad, en 2013 poco después de su inauguración.

Otras paradas de la gira

La gira arrancará el 12 de junio en Mérida y pasará por ciudades como Grandaa, Barcelona, Sevilla o Santander, entre otras. El nuevo tour de la cantante llega tras la publicación de su nuevo disco con la que Malú abre una nueva etapa con temas como Todo sabe a ti o Primer amor. Este trabajo fue publicado el pasado mes de mayo y supone el regreso de la artista con un nuevo repertorio.

«Quince me ha llevado de vuelta a mí. Y ahora toca vivirlo donde más feliz soy: con vosotros. Quince Tour está aquí. Qué ganas de volver a encontrarnos, cantar y emocionarnos…», ha publicado la cantante en sus redes. Por el momento el cartel de ciudades no está cerrado por completo y combinará festivales y actuaciones en solitario. Sin embargo, el escaso margen hacia el periodo estival descarta que pueda figurar en alguno de los de este verano en Galicia.