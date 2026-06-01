La Fiscalía pide casi 20 años de prisión para O Grilo por el crimen de Estela Blach en Baiona

La madrugada del 8 de noviembre de 2024, Humberto González Rodríguez «O Grilo», llamaba al 112 porque la que había sido su pareja, Estela Blach, vecina de Baiona de 36 años, no reaccionaba. Se encontraba a las puertas de la casa de él, con numerosos golpes y sentada en silla de oficina. Los sanitarios no pudieron más que confirmar su muerte pero sí se quedaron con la frase que pronunció «O Grilo» en el lugar antes de darse a la fuga: «Yo no me como este marrón».

Casi una semana después, se entregó a la Guardia Civil. El juez de la plaza nº1 de Violencia sobre la Mujer de Vigo ordenó su ingreso en prisión y ahora pronto se sentará en el banquillo de los acusados por el crimen. La Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación y pide para él 18 años y 9 meses de prisión por el homicidio de Estela y otro año más por un delito de quebrantamiento.

Lugar en el que fue hallado el cuerpo de Estela, en Baiona / M.G.Brea

Y es que Estela, de entonces 36 años y madre de una niña pequeña, era víctima de violencia de género y contaba con una orden de protección y alejamiento de «O Grilo» que este habría quebrantado. Humberto González, de 38 años, había sido condenado ya en 2022 por malos tratos. Su «carácter violento» fue tenido en cuenta por los magistrados de la Audiencia de Vigo para denegarle la libertar preventiva.

Sobre él pesan varias pruebas, entre ellas, las de ADN. De los restos biológicos recogidos de las uñas y cara de la fallecida, se confirma que dicho ADN es coincidente con el de González. El informe de los forenses ratifica que Estela Blach murió a causa de los múltiples golpes en la cabeza que recibió durante horas. Por «confirmación de indicios» frente al acusado, la Audiencia de Vigo lo mantuvo en prisión provisional el pasado mes de febrero para garantizar su presencia en el juicio.

Hechos

Fue su llamada al 112 alertando del estado en el que se encontraba Estela Blach lo que puso todas las alertas sobre él. Humberto González «O Grilo» negó su autoría y aseguró a los sanitarios que se la había encontrado así, ya fallecida, a las puerta de su domicilio, sentada en una silla de oficina y vestida con ropa de andar por casa. Por la contra, la sospecha de los investigadores es que el hombre habría matado a su expareja dentro de su casa –Estela falleció por los contundentes golpes que le propinaron en la cabeza– y que después la trasladó en dicha silla de oficina con ruedas hasta la zona exterior del portalón de entrada a la propiedad, en la que se encontró, en una de las estancias, algo de documentación personal de ella así como ropa de mujer.

Vivienda del acusado. / Alba Villar

Cuando los sanitarios le confirmaron la muerte de Estela, Humberto huyó al monte. Drones, coches patrulla y camuflados de las fuerzas de seguridad españolas y portuguesas e incluso agentes uniformados y de paisano acorralaron durante seis días al presunto homicida de Estela Blach en el entorno de su vivienda. La inusual presencia policial logró que Humberto González sucumbiese a la presión y decidiese llamar a su madre para que diera aviso a los agentes de que iba a entregarse.

La posibilidad de «otra fuga» esta vez «más exitosa» también fue esgrimido por la Audiencia para mantenerlo en prisión hasta el juicio.