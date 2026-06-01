La Diputación mueve ficha y envía a Vigo el convenio para financiar con 1,7 millones la humanización de Rosalía de Castro

La Diputación de Pontevedra ha remitido este lunes al Concello de Vigo el convenio bilateral para cofinanciar la humanización de la calle Rosalía de Castro, en el tramo comprendido entre Pontevedra y República Argentina, una actuación presupuestada en 2,4 millones de euros y para la que el organismo provincial compromete 1,7 millones, es decir, el 70% del coste total. El Ayuntamiento asumiría el resto, cerca de 700.000 euros.

El movimiento de la institución provincial busca desbloquear una obra largamente anunciada y situar ahora la pelota en el tejado de Praza do Rei. La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, avanzó que la junta de gobierno provincial aprobará «o antes posible» el texto definitivo, una vez incorporadas las observaciones técnicas formuladas el pasado 30 de abril. Según trasladó, el documento refuerza además las cláusulas de publicidad para garantizar que la ciudadanía conozca la aportación de cada administración a las inversiones ejecutadas en Vigo y Pontevedra.

Sánchez subrayó que se trata de un «convenio tipo» con el mismo contenido para ambas ciudades y aprovechó para comparar la actitud de los dos ayuntamientos. Recordó que el gobierno local de Pontevedra dio su visto bueno al texto en mayo «sen poñer a máis mínima pega» y que la Diputación lo ratificó el pasado viernes. A partir de ahí, instó a Abel Caballero a hacer lo mismo para «dar pasos adiante na mellora» de Vigo y empezar a formalizar los convenios bilaterales de este ejercicio, para los que el presupuesto provincial reserva 5 millones de euros.

El proyecto de Rosalía de Castro afectará a un tramo de 110 metros de longitud y a una superficie aproximada de 3.743 metros cuadrados. La propuesta pasa por transformar la fisonomía de la calle mediante la igualación de pavimentos para crear una plataforma de uso compartido, mantener un carril por sentido y sustituir el asfalto por hormigón desbastado con disco, con la idea de reducir la velocidad del tráfico, minimizar ruidos y rebajar la temperatura ambiental.

La actuación contempla también la creación de nuevas zonas de sombra y espacios de encuentro ciudadano, con un claro reequilibrio a favor del peatón. Según la Diputación, la superficie destinada a áreas peatonales y jardines crecerá hasta alcanzar el 69% del total. «Imos converter un espazo case baleiro dedicado principalmente ao tránsito nun lugar de destino no que o obxectivo é pasar tempo», resumió la vicepresidenta.

El anuncio del envío del convenio se produjo además durante una visita a otra obra en marcha en Vigo financiada por la propia Diputación: la remodelación de Pintor Colmeiro, que incluye la instalación de cuatro rampas mecánicas para salvar una pendiente superior al 10%. Luisa Sánchez avanzó que estos trabajos estarán terminados este verano gracias a una aportación provincial de 1,9 millones, el 68% de una actuación valorada en 2,8 millones.